PAC kum 100 tlin lawmnaah tel

December ni 4 leh ni 5, 2021 chhung hian Parliament of India-a Public Accounts Committee chuan a kum 100 tlin lawmna, Central Parliament Hall, New Delhi-ah a hmang mek a, he hun hmang tura sawm an nih angin Mizoram Legislative Assembly aṭangin Lalrinliana Sailo, Speaker, Vanlalhlana MLA, Chairman PAC, Dr. Vanlalthlana MLA, H.Lalrinawma, Commissioner & Secretary leh Vanlalfamkima Sailo, Committee Officer-te an tel a ni.

Parliament PAC kum za tlin lawmna leh hemi puala Souvenir buatsaih chu India President Ram Nath Kovind chuan a tlangzarh a, Prime Minister Narendra Modi, Vice President M Venkaiah Naidu leh mi pawimawh tak tak dangte’n thu an sawi a ni. President Ram Nath Kovind chuan sawrkar sum hman dan entu leh chhui zuitu a nih anga PAC pawimawhzia sawiin Chairman leh official kal khawmte chu mahni hmun ṭheuhah dik leh rinawm taka thawk turin a chah a ni.

Mizoram aṭanga kal zingah Vanlalhlana, MLA, Mizoram PAC Chairman chu Panel of Chairman-a ruat niin thusawina hun a pek a ni.