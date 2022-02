Serchhip Bazarpui khar rih dawn

Serchhip District Bawrhsapin Thawhlehnia Serchhip District chhunga Red Zone a puan thar zingah Serchhip Bazarpui awmna, Bazar Veng pawh Red Zone-ah hian a tel avangin nimin zing aṭang khan sawrkar thupek angin Serchhip Bazarpui chu khar a ni.

Hemi avang hian Bazarpuia thlai leh chaw-hmeh zuarte chuan an thlai zawrhte a chhiat mai an hlauh avang leh dawr dangte pawh an inhawn tho avangin District thuneitute hnenah Bazarpui hawng leh turin ngenna an thlen a, hei hi thuneitu lamin ngaihtuah nawnsak leh turin an lo thlah a, mahse hun engemawchen atan Serchhip Bazarpui chu khar rih a nih dawn avangin Bazarpuia thlai leh chawhmeh zuartute chuan nimin chawhnu khan an thlai leh bungruate chu lachhuakin Bazar tual leh hmun remchang laiah te an ṭhutpui a ni.

