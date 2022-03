Health care bill ba cheng vaibelchhe 59 rulhna tur mipuiin kan thawhkhawm dawn a ni ber:Congress

MPCC Media Cell chuan an Chairman leh Congress Spokesman ni bawk Dr. Lallianchhunga hovin Inrinni khan thuthar lakhawmtute an hmachhawn a, Health Care Scheme atana registration kalpui dan chungchang sawiin, “Health care bill ba cheng Vaibelchhe 59 rulhna tur mipuiin kan thawhkhawm dawn a ni ber. Mizoram mipuite hi MNF sawrkar hian Healthcare hmangin min sawp a, min rawk mek a ni,” an ti.

Congress chuan Asian Development Bank aṭanga sum a hmuh cheng vaibelchhe 117.80 leh MNF sawrkar Health Care sum hman bâng, a vaiin cheng vaibelchhe 149.6 chu kum 2010-11 aṭangin MSHCS sum bawmpui (Corpus Fund) atan dah a ni an ti. Hemi sum peipun hna hi Finance Department kutah dahin, bank pali-ah pawisa hi dah a ni an ti a, a pung tam thei ang ber tura dah a ni an ti a. Healthcare ‘Sum Bawmpui’ (Corpus Fund) a sum dah pung hian dam lo bill pek ṭhin a ni a, Congress sawrkar lai khan tun anga harsat lian tham hi a awm ngai lo. December 2018-a a MNF sawrkar thar a pian khan Healthcare ‘Sum Bawmpui’-ah hian cheng vaibelchhe 155 chuang a awm hman niin an sawi.

Congress sorkarin healthcare ‘Sum Bawmpui’ (Corpus Fund) a siam hma chuan healthcare sum cheng vaibelchhe tam tak chu Bajaj Allianz-ah ‘Fortune Plus’ policy hnuaiah ‘Annual Premium’ anga dah a ni a. MSHCS pawh a nih tur angin a kal thei lo va, dam lo bill tang pawh a tam ṭhin hle a ni, tiin, “December 2008-a Congress Ministry thar a pian pawh kum bithliah neia Bajaj Allianz a healthcare pawisa hi dah a nih avangin duh angin MSHCS kalphung ṭha lo kha a siam rem lawk thei bik lo a ni. Kalphung mumal awm lovin harsatna a thleng nasa hle a, kum 2010-2011 chhunga bill tang chu bill thehluh zawng zawng atanga 35% a tling hial a ni,” an ti.

MPCC chuan, “MNF sawrkarin Mizoram State Healthcare Scheme hnuaiah dam lo bill pek theih loh ₹59,63,40,278/- (vaibelchhe 59.63) a nei mek a, hei hi February 14, 2022 thlenga mi 23,031-te bill, sawrkarin a bat tlingkhawm a ni. Financial Year kal lai mek, 2021-2022 chhunga dam lote bill hi pek a la ni lo hrim hrim a, kum 2020- 2021 financial year a leiba kha nuai enngemawzat a awm bawk. Dam lo bill pek theih loh cheng vaibelchhe tam tak a awm chhan ber chu MNF sawrkarin health care tan pawisa a dah tam theih loh vang a ni,” an ti.

“Contractor te cheng vaibelchhe tam tak man hna a thawhtir theih laia dam lo mangangte bill a batsak ṭeuh ṭhin hi Congress party chuan hriatthiam harsa kan ti hle a. Pathian zarah sorkarna kan siam leh a nih chuan healthcare hnuaia dam lo bill ba awm mek chinfel hi kan ngaih pawimawh hmasak tur zinga mi a ni ang,” an ti bawk.

Tuna Health Care atana registration kalpui dan chungchangah Dr. Lallianchhunga chuan, “Health care bill ba cheng Vaibelchhe 59 rulhna tur mipuiin kan thawhkhawm dawn a ni ber. Mizoram mipuite hi MNF sawrkar hian Healthcare hmangin min sawp a, min rawk mek a ni,” an ti.

Like this: Like Loading...