Sawrkar hnathawkte MR bill tang cheng vbc. 19.68

Mizoram sawrkar hnathawk Medical Re-imbursement bill (MR bill) la thei lo mi 2,956 an awm mek a, chung mite bill tang zawng zawng chu ₹19,68,53,731/- a tling. Hetihlai hian Mizoram Health Care Scheme (MHCS) hnuaiah bill tang ₹59,63,40,278/- a awm mek bawk.

Assembly budget session neih zawh taka member te zawhna Finance minister-in ziaka a chhân danin, sawrkar hnathawkte MR bill tâng awm chhan chu sawrkar sum harsat vangte, LOC awm loh vang te, MHCS approval lâk tura thawn mek a nih vangte, budget provision-in a daih loh/hman zawh tawh vang te, bill la process loh vang te, treasury-a a tân vangte a ni.

Tun dinhmun a sawrkar hnathawk MR bill la thei lo te hi an vaiin mi 2,956 an ni.

Sawrkar hnathawkte MR bill bakah hian MHCS hnuaiah damlo bill la lo, February 14, 2022 thlengin mi 23,031 an awm bawk a, chung mite bill belhkhawm chu ₹59,63,40,278 a tling a, Bill an lak loh chhan chu bill pek tur sum indaih loh vang a ni.

Health minister tarlan danin, MHCS March 2022 thlenga hman mek hi a tawp hnuah policy thar April, 2022 – March 2023 hman a ni dawn a, policy tharah chhungkaw khat tan kum khat chhungin (April 2022 – March 2023) cheng nuai 2 thleng hman theih a ni ang.

