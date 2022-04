Kumin January aṭanga March thla thleng khan Serchhip District Child Welfare Committee (CWC) chuan thubuai 21 an ziaklut a, case 21 an dawn aṭanga a tam zawk hi hmeichhia niin mi 14 an awm a ni.

Hemi hun chhung vek hian Juvenile Justice Board (JJB) in thubuai 4 an ngaihtuah bawk a, naupang dan bawhchhiatna thubuai ngaihtuah te hi mipa vek an ni a, Kumin chhunga naupang dan bawhchhiatna te hi rukruk, ND&PS Act, Motor Vehicle Act leh a chhan tarlan loh pakhat a ni.

Like this: Like Loading...