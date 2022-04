Excise martar lungphun leh economic road hawng

Thawhṭanni khan Excise Minister Dr. K. Beichhua chuan Noaotla khaw daia misual kut tuara Excise force thite hriatrengna lungphun a hawng a, hemi hnu hian Chhaolo-II khua aṭanga Beino lui panna Economic Link Road a hawng nghal bawk.

Kum 1990, October 9 khan Excise & Narcotics SI Lalchungnunga leh Constable Hmangaihzuala te chuan ruihhlo (opium) tawlhru ṭhinte man tumin Noaotla khaw daiah inhmu turin an inrem a, an inbiakna kalsualah ruihhlo tawlhrutute chuan Excise mi pahnih hi chemtein an vit hlum a, an tlanbo zui ta a ni.

Lungphun hawnna inkhawmah Dr. K. Beichhua chuan mihringte hi thih dan hrang hranga la thi vek tur kan ni a, heng zingah hian ram leh hnam tana thihna tluka ropui a awm lo, a ti a, he thihna tuartute hian ruihhlo do kawngah Zoram mipuite hi kan hmabak lo chhunzawm ve tawh rawh u, tiin helai hmun aṭang hian min au a ni, a ti.

Hemi hnu hian BADP 2019-2020 hnuaia cheng nuai 50 senga laih Chhaolo-II to Beino lui Economic link road a hawng nghal a, he kawng hi khawtlangin NREGS aṭanga bul an lo ṭan tawh chhunzawmna niin kilometre 6 tling lo hreta thui a ni.

