Chief Minister-in Hnam Inpumkhatna Bus Service hmasa ber a vai liam

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin zing khan Directorate of Transport, Tuikual kawt aṭangin ‘Hnam Impumkhatna Bus Service’ hmasa ber (Aizawl leh Behliangchhip Inter-state service) chu a vailiam.

Hemi puala Transport Directorate-a inkhawm tawi buatsaihah Chief Minister chuan hripui leng avanga tihhlawhtlin lawk theih loh, tuna Mizoram leh Tripura Zofate khua inkara bus a service thei ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, khawthlang lam, Tripura panna kawng chu ṭha zawka siam a nih zel thu leh, Tripura sawrkar pawhin an ram chinah hma an lak ve bawk thu sawiin, Chief Minister chuan helai kara bus leh lirthei dang service-te tan inkalpawhna nuam zawk an neih a, awlsam lehzuala an service theih beisei a nih thu a sawi a. Chief Minister chuan Mizoram hualtu state dang leh ram danga kan unau chengte nen kan inpum-khatna a lo thûk zawk a, awlsam zawka kan intlawh-pawh theihna turin hetiang lirthei service hi hmachhawp a nih thu sawiin, kan unaute intlawhpawh chak tak takte tan remchanna siamsak a, inpumkhatna ṭha zawk neih theih nan hma lak mek a nih thu a sawi.

Inkhawm tawi kaihruai-tu Transport Minister TJ Lalnuntluanga chuan hnam inpumkhatna chu sawrkarin a ngaih pawimawh pakhat leh a thiltum a nih thu sawiin, ram leh hnamin hma a sawn theihna tura hmalakna chuan material infrastructure ringawt a huam loh thu te, hnam zahawmna leh inpumkhat ṭha neih tel a pawimawh thu a sawi a, hnamdang ngaihsanna leh mahni hnam nihna zahpuia sawi nêpna hian hmasawn-na tak tak a thlen loh thu te, hmasawnna tluantling nei tur chuan kan culture-a innghat-a hma sawn tum a ngaih thu a sawi.

Transport Minister chuan hnam tlem tê kan ni a, kan hnam hi kan inpawh ṭhat a ngai zual hle a ni tiin, tuna bus sevice pawh hi chumi rilru pu chunga ruahman a nih thu a sawi a, Zofate kan inpumkhatna hi kan Zo hnam zahawmna leh ropuina a ni, a ti. Bus service na tur atan hian hun khirh lai ber hripui len laia Chief Minister hmalakna in bus leina tur atana sum mamawhte leh a ṭul ang ang buaipui a nih dan leh, Jampui tlang dunga Zohnathlak unaute nen inkalpawhna tur Hnam inpumkhatna Bus vailiam a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, hnam inpumkhatna chungchangah Zoram pum anga ṭangrualin, pawl hrang hrangte an phûr pawh lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Hnam inpumkhatna Bus vailiamnaah hian Dy. Speaker Er. Lalrinawma, Tourism Minister Robert Romawia Royte leh MLA Lalrinsanga Ralte, Ramthanmawia leh Zothantluanga-te an tel bawk.

Hnam inpumkhatna Bus Service hi Aizawl leh Behliangchhip inkar tlan tur niin, a chuan man (bus ticket man) hi passenger pakhatah ₹476 a ni a, Thawhṭanni leh Ningani zing dar 6-ah Aizawl aṭangin a chhuak ang a, Thawhlehni leh Zirtawpni zing dar 6-ah Behliangchhip aṭanga chhuak ṭhin tura ruahman a ni.