Hriangtlang kawng chhia la siam lo

NH-54 laih zauh hna thawh meka Serchhip khawpui helna (Serchhip By-Pass Road) sial hna-thawhin a nghawng avanga Hriangtlang khaw panna kawng chhuat thui tak a tihchim chu tun thlengin siamṭhat a la ni lo a, Hriangtlang mipuiten harsatna an tawk mek a ni.

He kawngpui chhuat bal avang hian mihring leh lirthei eng chi mah kal tlang theih loh a ni a, Hriangtlang khaw panna atan hian Serchhip Dawngzawl ram lam, kawng chhe zawk leh thui zawk chu hman rih a ni a, kawng an hman mek leh kawng pangngaia kala hun inhman rei zawng hi darkar khat velin a inthlau a ni.

Hriangtlang kawng siamṭhat leh thuai a nih theih nan hian Serchhip DC Office te, Serchhip Sub-Hqrs YMA hruaitute bakah kawnglaih hna thawk mektu Contractor-ten hma la nghal mahse kawngpui thar laih lehna tura ram neitute nen Compensation (zângna-dawmna) chungchanga inremna a awm theih loh avangin he kawng hi siam theih a la ni lo niin thudawn-na chuan a sawi.