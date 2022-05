MIGAHTA-in Govt. Adhoc High School-te provincialise vek turin an phût

Mizoram Govt. Adhoc Aided High School Teachers’ Association chuan nimina General Conference an hmannaah sawrkar chu “Adhoc Aided High School zawng zawngte provincialise-ah min hlangkai rawh se” tiin resolution an pass a, hetihrual hian MIGAHTA General Conference hmanpuitu School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan MIGAHTA-ten sawrkara an thil phut provincialise-a hlankai chu sum harsatna avanga tih mai theih a nih loh thu a sawi.

MIGAHTA hian nimin khan Aizawl Chanmari YMA Hall-ah General Conference an hmang a, hetah hian resolution siamin, “Pu Zoramthanga, Chief Minister zahawm tak leh Pu Lalchhandama Ralte, Education Minister zahawm tak, zirna ngaisangtu leh hmasawnna min thlentute hian Adhoc Aided High School-te hi kan zavaiin Provincialised-ah min hlangkai rawh se” an ti a, an resolution hi Education Minister leh Chief Minister hnenah an hlan nghal a, MIGAHTA-ah hian High school 129, member 900 bawr vel an awm a ni.

General Conference hmanpuitu, School Education Minister chuan MIGAHTA-ten sawrkara an thil phut provincialise-a hlankai chu sum harsatna avanga tih mai theih loh a nih dan a sawi fiah a, School education huang chhungah ringawt hian Adhoc Aided High School 129, Middle School 67, Higher secondary school 10 vel an awm a, Lump sum school 100 chuang fe Adhoc Aided-a hlankai beisei te, private school aṭanga lump sum-a hlankai beisei school 100 chuang an awm bawk a, Samagra Shiksha hnuaiah kum tam tak hlawh ngaia ṭhu hlawh tihsan beisei hnathawk 5000 bawr an awm bawk a, heng zawng zawngte hi ngaihtuah ngai a nih avangin sawrkar dinhmun hrethiam turin kalkhawmte a chah a ni.

Minister chuan thu a sawinaah kan ram zirnaah hian mipuite a tam thei ang ber an tel theihna turin khawtlang mipuite pawh hrilhhriat tam an ngai a, khawtlang mipui hi a neitu an ni a ti a, sawrkarin zirnaa thil ṭul zawng zawng ti vek tura ngaih hi sawrkar chuan a tih theih ang ang ti bawk ṭhin mahse, mipuite nena ṭanruala mipuiin an neituna a pawimawh a ni a ti bawk. Quality education neihna atan pawh khawtlang chu khawng leh zual se, zirtirtute harsatnate pawh hriatpui se, thawhhona ṭha a awm theih nan Headmaster-te leh zirtirtuten ṭan la se a duh thu a sawi.

Minister chuan khaw-vel hmasawn zel karah naupangte hmakhua thlir turin zirtirtute chu a sawm a, inelna mualah khawi hmunah pawh Mizo zirlaite chu thawn chhuah tlaka chher an ngai a ni a ti a, mahni hnaa inpe thar leh zual turin a fuih a, zirtirtu hna thawk ṭha, missionary rilru pua thawk an awm laiin thawk ṭha lo, hlawh hmuh nan mai chauha thawk, a hminga kal mai mai a sumdawng ta lawp lawp, thil dang tihsan an tam ta hle a ti a, hetiang a nih avang hian Zirtirtu hna chu Pathian kohna a ni tih hre thar leh turin zirtirtu kal khawmte chu a fuih bawk.

Kum 2 zet Covid-19 hripui avangin zirna chhun-zawm theih loh vangin zirlai naupangte chu zirna pang-ngai nei lova pawl sawn an ni a, hun dang zawng aiin a lêta enkawl ṭhat an ngai zual a, dawhtheihna leh hmangaihna nen enkawl an ngai a, an zir leh zelna turah an bo lohna tura enkawl an ngai a ni a ti bawk.