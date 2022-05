Myanmar Border trade chungchangah hma la hlei thei lo; Bangladesh nen erawh tluang takin indâwr mek

Commerce & Industries Minister, Dr.R.Lalthangliana chuan Myanmar politics boruak vangin Myanmar nen border trade chungchangah hma an la hlei thei lo a, Bangladesh lam nen erawh tluang takin an indawr mek tih a sawi.

A bial chhung khaw hrang hrang tlawha zin mek Dr R Lalthangliana chuan Inrinni khan New Nghar-chhip, Ngharchhip, South Chawngtui, Khawhri, Aithur leh Tarpho khuate tlawhin khawtlang hruaitute a kawm a, Bangladesh lam nen an indawrnain hma sawn a, a taka an insumdawn tawn theih hunah chuan heng lai vela chengte hi a zar zo hmasa tur an ni a, balu leh thlai thar hrang hrangte chu hlâwk zawkin an hralh thei dawn a, hmasawnna tam tak an neih phah dawn tih a sawi a ni.

Heng khaw hrang hrangah te hian thusawiin, Dr.R.Lalthangliana chuan, an chhehvela kawng siam mek an chawlhsan rih chungchang hi a ngaimawh thu sawiin, an hun hmaa sawrkar hmasaten an lo inpek tawh kha a ni a, Contractor pawh a la hmu lo a, telephone erawh chuan a be tawh, a ti a, a theihtawpa department leh Contractor-teah pawh hma lak a tum thu a sawi a, kumin August thla chhung chuan an zo hman tawh turah an beisei tih a sawi a ni.

Health Minister chuan Covid-in kum hnih leh a chanve vel a tihbuai nasat avangin an hmalakna tur tam tak pawh hma an la hlei thei lo tih a sawi a. Mahse, Covid hian kiam lam a pan mek a, theihtawpin ṭan an la mek tih sawiin, state pum angin Covid do kawngah an thawhhona a ṭhat avangin lawmthu a sawi nawn leh tih a sawi a ni.

Dr.R.Lalthangliana hian a bial chhung khaw thenkhata khaw chhak lam unau, politics buai avanga rawn tlan thlate tlawhin ṭanpuina tangkafai a hlan nghal bawk a ni.