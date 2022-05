Police administration a ni a, a tul angin hma kan la:IGP

Inspector General of Police (IGP) John Neihlaia chuan tun hnaia ramri-a duty police-te tui tlan nu video theh darhtute chungchanga an hmalakna chu police administration a ni tih sawiin, police chhungah ṭul an tih anga hma an lakna a nih thu a sawi.

IGP chuan police admi-nistration a nih vangin suspend leh insawifiah tura kohte chu felfai zawka enquiry tih a nih theihna tura an hmalakna a ni tih a sawi a. “Enquiry tih ngei a ngai a ni kan ti a, chu chu police administration a ni a, police chhungah chu chu a ṭul kan ti a ni,” a ti bawk.

Social media hrang hranga Saipum-Zunzam camp (1st Bn. MAP) Tuikhur nu Mizoram police mi leh saten thala an thlifim lai video darh chungchang Kolasib SP Vanlalfaka Ralte sawi-fiahnaa tarlan a nih danin, Saipum – Zunzam camp chu Mizoram – Assam ramria kawng laih thar kawngsirah a awm niin, 1st BN. MAP sipai 16, sub inspector hovin an awm a ni.

He camp tuikhur hi kawng laih leivungin a khuh vek avangin hai fai ṭhat leh a ni a, tui in turah harsatna an neih avangin Saipum aṭangin tui 207 trip hnih leisak an ni tawh a, kawng chhia leh nal lutuk vangin trip khat chauh a thleng thei a, an camp-ah ruahtui dawhnate siamin, in tur leh ei rawngbawlna turah chuan harsatna lutuk an tawk lo va, insukna leh inbualna tur chu an tuikhura tui chu filter-in an dah fim a, an hmang mai ṭhin a ni.

Kolasib SP chuan he camp-ah hian tui an harsat avangin Apri 25, 2022 khan camp tharah insawn tura tih an nih thu tarlang bawkin, khawchhiat vanga kawng diak leh nal avangin an insawn mai thei lo tih a tarlang bawk.

Ramri depa Mizoram police duty thenkhatte tui tlan nu tak video thehdarh a nih avangin Hav. Dengthangpuia chu suspend a ni a, mi pathum dang pawh May 13, 2022 hmaa insawifiah tura tih an ni a, anni pawh an insawifiah tawh nia thudawn a ni.

–Zalen