Serchhip leh a chhehvelah ILP endik runpui nei

Mizo Cement Mistiri Association (MCMA) Serchhip leh Serchhip Police ṭangkawp chuan Inrinni khan Serchhip khawpui leh a chhehvel khua – Bungtlang leh Keiṭumah hnamdang hnathawka awmten ILP an neih leh neih loh bakah anmahni sponsored-tute hna an thawk em tih endik a ni a, mi 5 (Serchhipah 4 leh Bungtlangah 1) man an ni a, Serchhip Police kutah hlan nghal niin, a ṭhen chu dan angin an ILP chinfeltir nghal an ni a, a ṭhen thawnkir an ni ang.

