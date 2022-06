School Education Minister-in hripui leng kara zirtirtute inpekna lo lang lawmawm a ti

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Mizoram Board of School Education (MBSE) buatsaih HSSLC Examination 2022 result nimina tih-chhuah a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, hripui leng kara regular class kal mumal theih loh a ni chunga pass vekna school 65 a awm leh, pass awm miah lohna school an awmlote chu lawmawm a tih thu sawiin, hripui leng kara zirtirtute inpekna lo lang chu lawm-awm a tih thu a sawi bawk.

Minister chuan hripui leng kara HSSLC Exam hlawhtling taka buatsaih a nih theih nana thawktute, hmun hrang hranga task force te, District thuneitu te, zirlai te, nu leh pate leh Zoram mipuite chungah lawmthu a sawi a, HSSLC result chhuah a nih theihna atana thawktu MBSE a thawk te leh HSS lecturer-te hnenah lawmthu sawiin, kumina Board Exam hmachhawnten regular class pangngai nei mumal lova exam hmachhawn an ni chunga zaa 82.07 zetin an passed thei chu lawmawm a tih thu leh zirlai hlawhtlingte chu thinlung taka a lawmpui thu a sawi a, Exam beitu zaa 17.93 te chu an hlawhtling zo ta lo tih sawiin heng vanduai tate hi a tuarpui thu leh an hlawhchhamna chu tumruhnaah hmang se a duhsak thu sawiin, zirna chawlhsan mai lova tumruhna leh taimakna thar nen zirna hmachhawn zel tura a duhsak thu a sawi bawk.