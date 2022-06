World No Tobacco Day hmang

Khawvel pum huap vaihlo dona ni, “World No Tobacco Day” chu nimin khan Mizoram hmun hrang hrangah “Tobacco – threat to our environment” tih thupui hmangin zuk leh hmuam ṭhatlohzia inzirtir nan hun hman a ni a, Serchhipah chuan National Tobacco Control programme Serchhip District buatsaihin All Saints School, IOC Vengah zirlai naupangte nen hun hman a ni a, he hun Sister Shati, Headmistress All Saints School kaihhruaiah hian kumin 2022 World No Tobacco Day thupui behchhanin, Dr. Lalngaihawmi Chhangte, District Nodal Officer, NTCP chuan powerpoint hmangin zirtirna a pe a, K.Hmingthansangi, District Consultant quiz buatsaih hmangin zirlaiten in elna an nei bawk a, Zirlaiten zuk leh hmuam ti lo tura intiamna an nei a, hun hman zawhah an school aṭanga IOC kawn thleng bawlhhlawh chharfai hun an hmang nghal a ni. He ni pual hian Govt Serchhip College NSS Unit, Eco Club leh Drug Awareness Club tanghote chuan Class room 101, Academic Building-ah hun an hmang bawk a ni.

