July ni 18 atangin Parliament thutkhawm nei tan dawn

Parliament fur ṭhutkhawm chu tun thla ni 18 aṭangin ṭan a ni dawn.

Monsoon session hi thlaleh August ni 12 thleng awh tur niin ṭum 18 an ṭhukhawm ang. Parliament monsoon session hi a tlangpuiin July chawlhkar thumnaah ṭan ṭhin niin, August chawlhkar hnihnaah zawhfel ṭhin a ni.

Hetihlai hian President Election chu tun thla ni 18 ah neih a ni dawn a, Vice President election hi thla leh August ni 6-ah neih a ni dawn bawk a. President thlan thar hi tun thla ni 25-ah lakluh a ni dawn a, Vice President thlan thar pawh thlaleh ni 11 ah lakluh a ni ang.