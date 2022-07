Sailulak khuaa an sial vulhte chinghnia nia hriatin an bei leh

Tunhnai khan Serchhip Distrct chhunga Sailulak khua a Sial vulhna hmun chu Chinghnia (Dhole) nia hriatin bei lehin, sa seh hnu se no ruang ṭhenkhat hmuh thar leh a nih bakah se la leh se no ṭhenkhat an awmna chin hriat loha bo an awm mek bawk

He thil thleng avang hian Sailulak Sial Vulh Association (SSVA) member-te chu nimin nileng khan an khaw ram (Sial vulhna ramah) Sial bote zawn hna leh thil awmdante zirchiang-in an thawkchhuak a, an sial vulhte a him theihna turin theihtawp an chhuah dawn thu leh a ṭul a nih chuan an Sialte Chinghnia laka veng tur hian tlaivara in-duty chhawk pawh an tum thu an sawi bawk.

Nikum hmasa, 2020 April thla vel khan Sailulak khuaa an sial vulhte hi Chinghne rualten an lo bei tawh a, hemi ṭum hian sial 10 chuang zet an lo seh hlumsak tawh a ni.