Mizoram hmun hrang hrangah sazu puang

Tunlai hian Mizoram hmun hrang hrangah sazu a puang a, buh seng mai theih tur a eichhe nasa hle.

Agriculture Director James Lalsiamliana sawi danin Mizoram district tinah sazu hian thlawhhmaa buh an tichhe nasa hle a, hriat theih chinah Mamit district-a West Phaileng RD block hnuaia khaw parukte thlawh-hma chu sazu puang hian a tichhe nasa hle a, Tuirum khuaa chhungkaw 7-te thlawhma hectare 2-a zauva buh an chín phei chu sazu hian a seh zo vek a, buh thar tur an nei lo anga ngaih a ni. Khaw dang – Damparengpui, Khawhnai, Saithah, Lallen leh Kawnmawi khuaahte chuan sazu hian a seh zawhsak vek lova. Kawnmawi khuaah hian buhvui bakah vaimim a seh chhe hle bawk a ni. Agriculture director sawi dan chuan West Phaileng RD block hnuai a khaw 6-ah hian chhungkaw 297 thlawhhmaa buh a tichhe nasa hle a, an thlawh-hma hi hectare 95.6 vela zau a ni.

Damparengpui khua-ah hian sazu puang hian loneitu chhungkaw 150 zette thlawhhma a khawih a, an thlawhhma zau zawng hi hectare 52 vela zau a ni.

Hetihlai hian Lunglei district-a Mualthuam North khua-ah chhung-kaw pakhat buh thar tur chu sazu-in an eizo vek niin thudawn a ni a. Aizawl khawpui hnaiha awm Lengpui khuaa loneitute pawhin an khaw loneitute thlawhhma chu sazu-in a tihchhiat nasat thu leh sava (vaki leh pít) pawh an nghal lutuk niin an sawi a, hmun hrang hrang aṭangin an dinhmun kimchang dawn mek zel a ni.

Agriculture director chuan an department thawktute’n loneitute hnenah ‘sazu tûr’ hman dan an zirtir mek thu a sawi a. Hetihlai hian thlawhhma thlo fai ṭhate aiin thlo hneh lo deuh, vau leh an thlawhhma inkar thlo fai ṭha lo deuhte lo chu sazu-in a seh nasa zual nia report an dawn thu a sawi a, Department chuan sazu-in buh a tihchhiat vênna atan theihtawp a chhuah reng thu a sawi a ni.

James Lalsiamliana chuan sazu hi a puang nasa tih hmun engemaw-zat aṭanga report an dawn thu a sawi a. Chutih rualin chik taka zirchian a la nih loh avangin buhvui tichhetu hi sazu vek a nih leh nih loh bakah sava a nih ve theih thu a sawi a. Sazu puan chiam chhan hi Rawnal tâm mêk vang nge, kum 2025-a Rawṭhing a tam dawn vang tih chu zirchianna a la awm lo niin a sawi bawk. ‘Thingtam’ thlen hnuhnun ber chu kum 1977 a nih avang leh kum 48 dana rawṭhing a tam avangin kum 2025 khian Thingtam hi thleng leh ngei tura hrilhlawk a ni.

Champhai District-ah pawh hmun ṭhenkhatah sazu an nghalin, buh thar tur a seh chhe tan niin thu dawn a ni. Tualcheng VCP sawi danin an khua leh Selam inkar Dim Phai-a leilet buhte chu Sazuin a seh chhia a, loneitute chuan tur hmangin sazute hi an hrai a, an khaw rama thingtlang lo leh leilet buhte chu Sazu hian nasa vak lovin a tichhia tih hriat a ni a, buh vênna atan Sazu tur an chah / an hmang chho mek niin a sawi.

Hetihlai hian Champhai leilet zawl leh Khawchhak Tuipui kama Vawngzawl leilet hmun ṭhenkhatah Sazu sulhnu hmuh a ni a, District Agriculture Office aṭangin Sazu tur mimal hnenah an sem chhuak nual tawh tih Agriculture Department a thawktute chuan an sawi a. sazu hi chuti takin a la che na lo niin hnathawktute chuan an sawi a ni.

Tunhma aṭangin Thangnang puang, ṭhenkhatin Thangnang kai an tih hi Mizoram hmun ṭhenkhatah a awm deuh reng tawh a, hei hi chhiatna, a bîkin ṭampui mitthi lo thleng tur hriattir lawkna anga ngaih a nih avangin Rawnal tâm mêk vang nge Rawthing tâm tur vang tih zirchian mek a nih thu dawn a ni.