Damdawi endik theih loh nei lo tura ngaih State Drugs Testing Laboratory hawng

Health Minister Dr R.Lalthangliana chuan nimin khan MINECO, Aizawlah damdawi endik theih loh nei lo tura ngaih, State Drugs Testing Laboratory building thar a hawng.

Health Minister chuan State Drugs Testing Laboratory building thar a hawn-naah hian thu sawiin, dam-dawi enfiahna leh zirchiana tur State Drugs Testing Laboratory changtlung tak hawn a ni ta chu lawmawm a tih thu sawiin, Mizoram mipuiten ṭangkai taka an hman ngei a beisei thu a sawi.

Health Minister chuan COVID hripuiin Mizoram a tihbuai avangin Health Department hnuaia post 734 hnawhkhah tur, Mizoram Sawrkarin phalna a pek vek tawh, a hlawhtling thei ta lo chu pawi a tihzia he hunah hian a sawi a. Chutihrual erawh chuan he hripui leng avang hian kawng dangah malsawmna tam tak Health Department-in a dawng thung a ni, a ti a, hripui leng karah SRHF-ZMC-ah ICU khum 13 aṭangin 50 dawnah tihpun a ni a, ward dangah khum 150 bawr vel awm ṭhin kha 400 bawrah a chho a, building chung ber siam mek niin, peihfel a nih hunah phei chuan khum 500 a kai dawn tih a sawi a, ZMC-ah vek hian Genome Sequencing Laboratory hawn a ni a, boys leh girls hostel sak zawh niin, building thar dang sak mek a ni bawk a, ZMC-ah leh Aizawl Civil Hospital-a oxygen plant-te chu tihlen a nih bakah district tinah Oxygen Plant dah a ni tih a sawi bawk.

Mizoram chhunga Health Sub Centre-te chu Health & Wellness Centre-ah hlankai a nih thu te, Aizawl Civil Hospital-ah Trauma Centre changtlung tak siam mek a nih thu te, district hospital hrang hrangah trauma centre hawn a nih thute sawiin, Siaha, Lawngtlai leh Champhaiah District Hospital hawn a ni tawh a, Serchhipah leh Kolasibah sakna tur sum hmuh a ni tawh, a ti bawk.

Sawrkar Laipui Centrally Sponsored Scheme (CSS) pakhat Strengthening of Drugs Regulatory System hnuaiah State Drugs Testing Laboratory sakna atan hian sum cheng nuai 480 hmuh a ni a, hei hian builiding sakna senso te, laboratory-in bungrua leh khawl thil chi hrang hrang a mamawh leina tur leh thawktu kum 3 chhung atana rawihna tur a tel a, a building sak hna hi kum 2019 December ni 2 khan bulṭan a ni a. November ni 19, 2021-ah sak zawh fel niin, sum senso hi cheng nuai 245.16 a ni a, he laboratory a khawl pawimawh awm te bun (install) tu tur hi phailam aṭangin an rawn kal dawn a, puja chawlh zawh hnuah lo kal thei tura beisei an ni tih hawnna inkhawmah hian sawilan a ni.

Health Minister-in a hawn tak building thar hian chhawng hnih a nei a, khawl changkang leh manto chi 31 dah a ni a, Damdawi (drugs) ṭha leh ṭha lo en nan te, a lem leh a tak finfiah nan te, a him leh him loh en nan te, ram dang aṭanga rawn lut damdawi te a hman ngam em tih enfiahna atante hman theih a ni dawn a ni.

Nimina hun hmanna hi H&FW Department Principal Secretary Esther Lalruatkimi’n a kaihruai a. Joint Director (Food & Drugs) Lalsawma Pachuau chuan project report a pe a, H&FW Department Executive Engineer Lalfakzuala’n technical report a pe a, Principal Director Dr T.Lalhmangaihi’n lawmthu sawiin hun a khar a ni.