Nakum MLA inthlanpui atan MPF Serchhip District inbuatsaih tan

Mizorama inthlanna thianghlim leh felfai a awm theihna tura din, Mizoram People Forum (MPF) Ser-chhip District chu nakuma MLA inthlanpui neih tur atana inbuatsaih ṭanin, nimin khan Serchhip Kawnpui Presbyterian Kohhran Committee Room-ah District Executive meeting an nei.

Meeting hi Rev Zohmunmawia, President, District MPF-in kaihhruaiin, District MPF hmalakna leh sum report-te ngaihthlak a ni a, he meeting hi MPF Gen. Hqrs. aṭangin Rev. Lalramliana, General Secretary chuan a telpui a ni.

Nimina ṭhukhawm chuan Political Awareness atan Serchhip District pump huapin seminar buatsaih nise tiin an rel a, hemi atan hian MPF Gen. Hqrs.te nen ruahmanna an siam dawn a, Constituency Forum leh Local Forum indin thar ngaite chu indin thar leh ṭheuh tur leh, hemi kawngah hian Presbyterian Kohhran Pastor-te chu an bial chhung ṭheuha hma la turin an beisei a, Serchhip khawpui chhunga Presbyterian Kohhran Pastor Bial hrang hrang leh Roman Catholic Kohhrante bakah Serchhipa NGO hrang hrang Hqrs/Sub Hqrs tin aṭangin MPF hmalakna tur atan contribution thawh dan tur an intuk nghal a, District MPF hruaitu tur an inruat thar ngaite an inruat thar nghal bawk a ni.