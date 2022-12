MPL 9 Final-ah FC Venghnuai vs Chawnpui FC

Zote Honda Mizoram Premier League (MPL) Season 9 Final-ah FC Venghnuai leh Chawnpui FC-te an hmachhawn dawn.

Zirtawpni zan khan RG Stadium, Mualpuiah semi-final second leg hmasa zawk khelh a ni a, FC Veng-hnuai chuan 1-0-in Aizawl FC an hneh a, FC Venghnuai goal neih chhun hi minute 26-a H.Lalrempuia thun a ni a, ani hi man of the match a ni bawk.

First leg-ah team pahnihte hi 3-3-in an inhnehtawk a, aggregate-ah FC Venghnuai chuan 4-3-a hnehna changin final an lut ta a ni.

Semifinal second Leg match hnuhnung zawk hi Inrinni zanah Chawnpui FC leh Chhinga Veng FC ten an khel a, chak zawk awm lo-in 2-2 in an inhneh tawk a, first Leg-ah Chawnpui FC hian 2-0-a hnehna an lo chan tawh avangin aggregate-ah Chawnpui FC hian 4-2-in hnehna an chang a, a vawikhat nan final an lut ta a, final hi December ni 6, 2022 (Thawhlehni) zan dar 7:30-ah RG Stadium, Mualpuiah khelh a ni ang.

Semi-final second leg hnuhnung zawkah hian Chawnpui FC tan Laltlanzova (44) leh Malsawm-dawngkima (90+4)-ten goal thunin, Chhinga Veng FC goal neih hi minute 23-a Chawnpui FC player Lallawm-zuala’n an lama tih-goal leh Lalrinzuala (81′)-thun a ni a, man of the match atan Malsawmdawngkima, Chawnpui FC thlan a ni.