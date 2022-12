STP-in Charity Concert buatsaih tum

Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan kumin Krismas dawnah Chairity Concert buatsaih an tum.

Inrinni tlai khan Serchhip Press Club-ah SṬP Executive Meeting neih niin, hetah hian December ni 22, 2022 hian Serchhipa Band leh zaithiamte sawm khawmin, Serchhip Bazar leh Chhiahtlang kawnahte Charity Concert buatsaih tumin ruahmanna an siam a, heta an sum hmuhte hi kum danga an lo tih tawh ṭhin angin Krismas thilpek atan an sem chhuak leh dawn a ni.

Hei bakah hian Serchhip ṭhalaite chhawr theih tur project din a nih theihna atan Corporate social responsibility (CSR) chhawr ṭangkai dan kawng zawn nise an ti bawk.