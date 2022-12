NH-54 laih zauhnaa 15% cess pekkir turte la pek loh chhan Treasury-in a la pass loh vang:DC Office

Cess pekkir tur ₹79,69,323/- Treasury aṭangin pass a ni tawh:Treasury Officer

National Highway 54 Aizawl to Tuipang laih zauh avanga Serchhip District huam chhunga compensation pek chhuah tawhtea sawrkar thuchhuak anga 15% revenue cess pek tel lohte pekir leh vek tura Gauhati High Court-in thupek a chhuah tawh chung-changah, 15% cess pekkir tur hi tun dinhmunah a dawngtu turte hnenah pek chhuah a la ni lo a, a dawngtu turte hnena pek chhuah a la nih loh chhan chu Treasury-in a la pass loh vang niin Serchhip DC Office aṭanga thu hmuhna chuan a tarlang a, hetihlai hian Serchhip Treasury Officer chuan bill hi an pass tawh niin a sawi.

NH-54 kawng laih zauhnaa compensation pek chhuah tawhteah sawrkar thuchhuak angin compensation dawngtute chu an pawisa dawn aṭangin 15% cess pek tel loh an ni a, hemi chungchangah hian Gauhati High Court chuan 15% cess pek loh zawng zawngte chu mipui a la turte hnenah pêkkir leh vek tur a ni tih thupek a chhuah a, hemi chungchanga Zothlifim-in editor kaltlanga October ni 28, 2022-a Online RTI kaltlang zawhna a siam, November ni 25, 2022-a Serchhip DC Office SPIO, Lalmuansanga Ralte-in chhanna a peka tarlan a nih danin, 15% cess pek leh tur hi Serchhip District huam chhungah mi 217 awmin, an sum dawn tur zawng zawng hi ₹79,69,323/- a ni a, he sum pek chhuah leh turah hian October ni 3, 2022 khan Mizoram sawrkara GAD Under Secretary chuan ₹79,69,000 Administrative Approval & Expenditure sanction a tichhuak a, heta ṭanga 15% cess pek chhuah tur la kim lohna ₹323/- sanction order chu November ni 2, 2022 khan Serchhip DC chuan a tichhuak leh bawk a, Serchhip District thunei-tute kutah he sum hi a awm tawh tih SPIO chuan tarlangin, he sum hi District Administration-a other charges head (2053-00-093-07-00-50)-ah a dah a ni a, a dawngtu turte hnenah pek chhuah loh a la nih chhan hi Treasury-in a la pass loh vanga pek chhuah loh a nih thu leh, Treasury-in a pass hunah pek chhuah a nih tur thu SPIO chuan a tarlang.

Hetihlai hian nimin tlaia Zothlifim-in Treasury Officer Alvina Ramdinthari a biak pawhnaah Cess hi Treasury aṭangin pass a ni tawh tih a sawi a, amaherawhchu, office chawlh a nih avanga office-a a awm loh avangin an bill an pass ni chiah a sawi theih loh thu a sawi a, November ni 23 emaw 24 emaw a nih mai theih thu a sawi a, an bill pass hi DC office hian RTI an chhan lai hian an la hre hman lo pawh a ni thei a, heti a nih chuan 15% Cess dawng turte hian an dawng thuai tura ngaih a ni.

Hetihrual hian RTI zawhna chhannaah NH 54 kawng laih zauh avanga Serchhip District huam chhunga compensation pek chhuah tawh zawng zawng hi mi 2072 an ni a, heng mite hnena compensation pek chhuah tawh zawng zawng hi ₹2,47,80,61,382/- niin, he kawng laih vanga compensation la turte (15% cess tel lovin) hnenah compensation pek chhuah kim a la ni lo a, compensation dawng tur zinga compensation pek chhuah kim a la nih loh chhan chu ram neituten an ram pass original an thehluh loh vang a ni a, compensation la pek tur hi mi 7 an la awm a, an sum dawn tur hi ₹27,10,054/- a la ni.