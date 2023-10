GHSS zirlaiten an school-a zirtirtu dah belh turin minister an ngên

Govt. Serchhip Higher Secondary School zirlaite chuan nimin khan Education Minister hnenah lehkha thawnin, an school atanga sawn chhuah leh pension-a chhuakte thlaktu tur zirtirtu pali dahsak tura ngenna thlenin, September thla chhung an ngaihchan tur thu leh, an ngenna tihhlawhtlin a nih loh chuan nawr zel an tum tih an sawi.

GSHSS zirlaite chuan an lehkhaah chuan kum 2018-a pension-a chhuak History zirtirtu bakah, Mizo, Physics leh Chemistry zirtirtu sawn chhuah te aiawh tur dah a nih loh avangin an zirnain a tuar nasa tih an sawi a, chuvangin an aiawh tur a rang thei ang bera dah an duh tih sawiin, September, 2023 thla chhung sawrkar ngaihchan an tum thu leh, zirtirtu dah tumna thawm an hre lo a nih chuan October ni 3–4, 2023 chhung badge dum bel an tum bakah, October ni 5–6, 2023-ah school kal chunga class-a awm loh te, hemi pawhin awmzia a la neih loh chuan October ni 9-ah zirtirtute sikul kal tur dan leh DEO Office kal tur dan an tum a, hemiin awmzia a la neih loh fo chuan October ni 10, 2023-ah kawng zawh an tum tih an tarlang a, nawrh buai ngai lova an thu thlente chu tihfel sak turin Minister hi an ngen nghal a ni.

