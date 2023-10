Council of Ministers thukhawmin Mizoram Journalist-te pension pek a remti

Tun sawrkar kal meka Council of Ministers thutkhawm hnuhnung ber tura ngaih, nimina Chief Minister Zoramthanga ho-a \hukhawm chuan Mizoram Journalist-te pension pek a remti.



Council of Ministers thutkhawm zawh hnuah thuthar lakhawmtute kâwmin, I&PR Minister Lalruatkima chuan Mizoram Journalist’s Association chuan Pension Scheme hi hun reitak atang khan sawrkarah dilna an thehlût tawh tih sawiin, tun hnai kum 2019 khan thehluh that leh niin, hemi pension tura buaipui ngai hrang hrangte sawrkar lamin a ngaihtuah mek karah theihtawp a chhuah rualin Hripui leng karah duh angin tihfel mai theih a nilo tih a sawi a, sawrkarin Journalist-te hamthatna leh an hnathawhte a ngaihlutpui avangin Pension scheme pawh a hlawhtlin ngei theih nan theihtawp a chhuah reng a, chumi a taka a hlawhtlin theihna turin CM-hoa Cabinet meeting-in a pass ta chu hmasawnna mellung pawimawh tak a nih thu a sawi a ni.



Thuthar thehdarhtute tana pension lâk theihna tur, The Mizoram Journalists’ Pension Scheme 2023 hi, MJA member kum 60 tling tawh leh chanchinbu leh thuthar thehdarhna kawnga chum lo chat lova kum 30 lo thawkte tan thla tin `8500 pension ang tanpuina hi an dil thei dawn a, amah-erawhchu family pension angin chhawm emaw, a latu boral hnua an nupui fanaute tan lak a rem dawn lo thung a ni.



He rawtna an pawm tharah hian kum 60 an tlin hmaa natna khirh – cancer, lung zai leh taksa peng thenkhat thlak (organ transplantation) an tawk a nih chuan, tanpuina an dil thei ve dawn a, he tanpuina dawngtute erawh chu chuan pension dang eng chi mah an lâk theih dawn loh bakah, an hna an chawlh ngei ngei a ngai dawn a, chanchinbu mi anga hamthatna dang an dawn mekte pawh an dawng zui thei dawn lo a ni.

Kum 2019 leh 2021 khan Mizoram Journalist Association-chuanSawrkar ah chanchinbu mite tan a hminga pension ang, tanpuina pek theih dan ruahmanna an duan te an lo thehlut tawh a. Heng ruahmanna 2 te hi Sawrkar din Study Team ten lo zirchianin rawtna te an siam a, an rawtna te chu tum engemawzat sawiho a nih hnuin tunhnai khan a scheme ruangam chu peihfel a lo ni ta a, vawiin Cabinet Meeting a sawiho turin chhawpchhuah a ni ta a ni.



Nimina Cabinet meeting hian Social Welfare & Tribal Affairs Department chu Social Welfare, Tribal Affairs, Women & Child Development tia thlak a remti a, The Mizoram Water Resources (Management & Regulation) Bill, 2023 pass a ni a, heng bakah hian sawrkar hnuaia contract-a thawk leh PE thenkhat, an quota pawn lama vawi khat ngaihnatthiamna neia dah-nghehna tur a thuphunga pawm a ni a, a kalpui dan tur kimchang lo buatsaih turin DP& AR leh Finance Department te chu ruat an ni.

Aizawl North College hmun turte, Ramhlun Venglai Hall hmun turte, Zuangtui Presbyterian kohhran Biakin hmun te leh Chaltlang Lily Veng MUP te ram tur chungchang sawiho a ni a. Land Revenue & Settlement Department lamin a tul angin a hma lo la se, a kaihhnawih Department dangte leh khawtlangho rawn chungin bawhzui se an ti bawk.

