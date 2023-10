Assembly inthlanpui neih tura inbuatsaihnate DEO-in thuthar thehdarhtute a hrilh

Zirtawpni khan Serchhip District Election Officer David Lalthantluanga, Serchhip DC chuan MLA Inthlanpui 2023 neih tura inbuatsaihna leh ruahmanna hrang hrangte thuthar lakhawmtute a hrilh.

Serchhip DC Meeting Hall-a thuthar lakhawmtute a kawmnaah hian DEO chuan Election Commission of India (ECI)-in Mizoram Legislative Assembly inthlanpui 2023 vote thlak hun atan November ni 7, 2023 (Thawhlehni) ruat a nih thu leh, he inthlana chuh tumte tan Zirtawpni (October ni 13, 2023) chawhma dar 11 aṭang khan nomination file hun hawn a nih thu leh October ni 20, 2023 thleng hun hawn a nih thu a sawi a, office chawlh ni tih lohah chuan, chawhnu dar 3 thleng nomination hi Constutuency hrang hranga RO leh ARO-te hnenah file theih a ni dawn a, vote tla te chu December ni 3-ah chhiar a nih tur thu a sawi bawk.

He inthlanpui neih tur atana inbuatsaihna hrang hrangte sawiin, DEO chuan ni 1.10.2023-a kum tling chinte tan Electoral Roll ennawnna 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Roll 2023 chu tluang taka neih a ni a, Final Electoral Roll chu October ni 4, 2023-ah tlangzarh a ni tih sawiin, Serchhip District-ah vote nei mipa 26,265 leh hmeichhia 27,887, a vaiin mi 54,152 an awm a. Service voter 413 an awm tih a sawi a, Electoral Roll-a inthun belh hun chu khâr a ni tawh rih tih a sawi bawk.

Serchhip District-ah polling station 88 a awm a, khawpui (urban) ah 38 awmin, thingtlang (rural) ah 50 a awm a, Heng polling station ah te hian ECI in awm tura a tih Assured Minimum Facilities (AMF)-te dah vek tum a ni tih a sawi a, Assembly Constituency tinah hmeichhia-in an vil polling station (Pink Polling Station) 2 ṭheuh nei turin ruahman a nih thu a sawi a, Pink Polling Station atan hian Serchhip AC-ah Serchhip VIII (Hmar Veng PS) leh New Serchhip V (PCR High School)-te ruahman a ni a, Tuikum AC-ah Chhiahtlang II (Govt.High School) leh Chhiahtlang V (Govt. PS-II)-te ruahman niin, Hrangturzo AC-ah N.Vanlaiphai I (N.Vanlaiphai HSS) leh N.Vanlaiphai II (Govt. Oriental MS)-te ruahman a ni.

Assembly Constituency tinah vote thlaktute tualchhuak hmanraw hmanga siam leh zia tarlanna Unique Polling Station pakhat tal awm tura ruahman a ni bawk a, Unique Polling Station atan hian Thenzawl III (Serchhip AC); Chhiahtlang IV (Tuikum AC) leh Biate I (Hrangturzo AC)-te ruahman a ni a, ECI thupek angin critical polling station zawng zawngah leh polling station awm zawng zawng zatve (50%) aia tlem lovah webcasting tih tum a ni. Critical Polling Station tur te pawh Sector Officer ten an tlawh hnua an report a zirin ngaihtuah leh tura tih a ni.

Tun ṭum inthlanah hian pianphunga rualban lo, PwD Voters leh kum 80 chung lam, Senior Citizens-te tan mahni in aṭanga postal ballot hmanga vote thlak theih turin ruahmanna siam a ni a, ECI chuan political party te leh candidate te chu single-use plastic leh tawih theih lo hmanrua hmanga campaign kalpui lo tur leh environment tana him hmanrua chauh hmang turin a ngenin a beisei tih a sawi bawk.

Inthlanna felfai leh thianghlim a awm theih nan Election-a candidate te sum hman dan ngun taka vil tur, Election Expenditure Monitoring (EEM) team te, Media Certification & Monitoring Committee (MCMC) te din a nih thu te, Election laia media hrang hrang ṭangkai taka hman a nih theih nan leh media mite nen thawhhona ṭha a awm theih nan Media Centre chu DIPRO Office Serchhipah siam a nih thu te, District level IT team din a nih thu te sawiin, Voter Helpline App & VSP, Saksham App (PwDs tan), c-VIGIL App (Inthlanna kaihhnawiha complaint thehluhna tur), Suvidha App & Portal (candidate leh political party te tan) leh Know Your Candidate App (candidate te chungchang tarlanna)-te siam a nih thu leh Voter Helpline number 1950 siam a ni a, he phone number ah hian englai pawhin election chungchang hriat duh nei leh complain siam duh tan biak pawh theih a nih thu te a sawi bawk.

Training hrang hrang pawh neih a nih tawh thu leh election fel leh thianghlim neih a nih theih nan a tul ang zelin training hi vote thlak ni thleng neih chhunzawm zel a ni ang a ti a, Vote a tam thei ang ber a tlak theihnan SVEEP kalpui a ni tih a sawi bawk.

Tun inthlanpui-ah hian ECIL siam M3 model thar ber EVM/VVPAT hman a ni dawn a. First Level Checking (FLC) tihfel tawh niin EVM te hi strong room-ah fel fai taka dah ṭhat a ni tawh tih a sawi a, Vote chhiarna tur atan Assembly Constituency tin atan counting hall pakhat zel ruahman a ni tiin, hall tinah counting dawhkan 8 zel a awm dawn tih a sawi bawk

Inthlan puan ni 09.10.2023 atangin Model Code of Conduct hman nghal a ni a, Candidate te, political party te leh sawrkar hnuaia awm zawng zawng ten an zawm tur a ni. MCC bawhchhiatna chu khawng takin umzui a nih tur thu a sawi a, Election Observer (General, Expenditure leh Police) ten inthlan chhung zawngin min vil reng dawn tih a sawi a, Tluang tak leh felfai taka inthlanpui neih a nih theih nan mipuite chu theihtawp chhuaha thawhpui a, ṭawiawm turin a ngen a ni.

He hunah hian inthlan vuakveta dan leh thupek kenkawh dan tur leh venhimna kalpui dan tura ruahmanna hrang hrang awmte chu SP MS Dawngkima chuan a sawi bawk.

