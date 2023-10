Zirlaiten zirna tha zawk an zir theihna turin thawhhona thuthlung ziak

Nimin khan AR Ground, Aizawl-ah Project “Sentinel – Centre of Educational Excellence, Skilling and Wellness” chungchangah thawhhona thuthlung – Memorandum Of Understandings chu Assam Rifles, NIEDO leh Axis Bank ten an ziak a. Governor Dr. Hari Babu Kambhampati chuan he hun hi a hmanpui a ni.

Project Sentinel hi Assam Rifles leh NIEDO tangkawpin Mizoram rama thalai (zirlaite) hmakhua ngaiin zirna \ha zawk an zir theihna tur leh state danga zirna in tha zawka lehkha an zir theih na atan hmalakna an kalpui tur a ni.

Project Sentinel hi Full-time residential program a ni a, he project hnuaiah hian hmeichhia leh mipa naupang 30 thlan chhuahte chu thla 12 chhung atan Engineering leh Medical entrance exam hrang hrang bakah competitive entrance exam-ah allied stream te telin kaihhruaina uluk takin pek an ni dawn a. A tirah chuan zirlai, science stream hmanga class 12 clear tawh, JEE leh NEET atana inbuatsaih mekte chu ngaih pawimawh hmasak an ni ang a. Hemi hnuah stream dang te pawh hrut chhoh zel a ni dawn a ni.

He thla 12 chhung hian competitive exam huangah inkaihhruaina, mithiam te ruaiin, uluk takin Assam Rifles ten NIEDO leh Axis Bank-te nena tangkawpin Assam Rifles Complex, Zokhawsangah an kalpui dawn a ni.

He program hnuaia zir tur zirlai te thlan dan turah hian NIEDO official te chu Mizoram hmun hrang hrangah kal kualin sikul an tlawh chhuak vek dawn a ni.

