Mathematics Competition buatsaih

Mizoram Mathematics Society leh MISTIC-in kum tin a buatsaih thin State Level Mathematics Competition 2023 chu Inrinni khan Mizoram hmun hrang hrangah neih niin, Serchhip-ah pawh Govt. Higher Secondary School Serchhipah Exam hi neih a ni.

He competition hi Category hrang hrang – pawl 5, Pawl 8, Pawl 10 leh Pawl 12-ahte neih a ni a, Serchhip Centre-ah hian pawl 5-ah zirlai 39, pawl 8-ah zirlai 34, pawl 10-ah zirlai 81 leh pawl 12-ah zirlai 16, an vaiin zirlai 170 an exam a, Serchhip District chhunga school hrang hrang atangin he competition-ah hian an tel a ni.

Exam Centre Superintendent ni thin C.Lalram- liana chuan chuan Serchhip chhunga school hrang hrangten an naute an exam tir thin chu lawmawm a tih thu sawiin, Serchhip tán he Competition hian Mathematics-ah hmasawnna a thlen ngei a beisei thu sawiin, kum dangah pawh zirlaiten Mathematics exam hi ngai pawimawh fo thin turin a sàwm nghal a ni.

He Mathematics competition exam hi Mizoram Mathematics Society (MMS) hruaitu Serchhipa miten an buaipui a ni.

