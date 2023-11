Eptu MLA pawh ni ila CM bial aia ropuiin ka bial ka siam thei ang:K.Vanlalruati, BJP Candidate

Kumin November ni 7-a MLA inthlanpui neih tura Serchhip biala BJP candidate K.Vanlalruati chuan Inrinni khan Serchhip Press Club-ah thuthar lakhawmtute kawmin, thlan tlin a nih chuan opposition MLA pawh ni mahse, sawrkar laipuiah BJP a la sawrkar chhunzawm zel dawn avangin a bial chu ruling MLA emaw, Chief Minister emaw bial aia ropui zawka a siam theih tur thu a sawi.

Thuthar lakhawmtute a kawmnaah hian K.Vanlal-ruati chuan Serchhip bialah party dangten thla tam tak hma an lo lak tawh hnuah October ni 18-ah Serchhip bialah a ding dawn tih puan a ni chauh tih sawiin, hei vang hian in tinah lutin a campaign hman dawn tawh lo tih a sawi a, mahse Serchhip bial chhunga VCP hrang hrangte be kualin, an khua/veng mamawhte pawh list a neih vek tawh thu a sawi.

Mizoram sawrkar sum harsatna chungchangah pawh Mizoram sawrkara BJP a tel ve chuan he harsatna sukiang tura a tangkai ve ngei a rin thu a sawi a, Mizoram sawrkara BJP a tel ve chuan PM Kissan hnuaiah lo leh huan neitu (farmer)-te thlatin Rs.8,000/- pek an tiam tih sawiin, Mizorama kuthna-thawktu (lo leh huan neitute) chawikanna atan Mizoram Agri-Infra Mission/dinin hemi atan hian cheng vaibelchhe 1,000 an ruahman dawn tih a sawi a, MNF sawrkarin SEDP sum a hman dik loh chhui tura special investigation team (SIT) din a nih tur thu leh tun sawrkar-in mipui sum a enkawl dan dik lo mipuiin an hriat theih-na atan thudik puanchhuah-na, ‘white paper an buatsaih dawn tih a sawi bawk.

BJP chu sawrkarnaa an tel phawt chuan Aysushman Bharat ruahmanna hnuaiah cheng nuai 10 theuh chhungkaw tinin damloh nikhuaa inenkawlna turin an dawng thei dawn tih sawiin, Mizoram Health Infrastructure Fund atan cheng vaibelchhe 500 daha bul an tan tur thu a sawi a, doctor mamawh phuhru tura din Falkawna Zoram Medical College chu Regional Institute of Medical Sciences-ah hlangkai-in sorkar laipui-n a inrelbawlna sum zawng zawng a tum dawn tih a sawi a, Vantawng khawhthlate ang zinmite tlawh duh hmunte tihchangtlunna atan cheng vaibelchhe 250 ruahmanin, tourism lama Mizoram tihhmasawnna atan Mystical Mizoram Brand siamhat a ni ang a ti bawk.

K.Vanlalruati chuan BJP chuan huapzo hmasawn-na (inclusive development) a ngai pawimawh em em tih sawiin, hhungkaw tin Lotus Family Identity Card pek a ni ang a, in luah man tlawm, chatlak lova electric pêk leh tuidawt hmanga in tin tui pek chu ngaih pawimawh hmasak a nih tur thu sawiin, zirlaite hnenah a pung awm lovin an lehkha zir chhun-zawm theihna atan cheng nuai 10 thleng ‘short term loan’ pek bakah chhungkaw tin tan sawrkar leh mimal hna pek an tum tih a sawi.

Kumin inthlanah hian party mal sawrkarna chelh thei an awm dawn lo tih hi political observer-te thlir dan a ni a, BJP chuan MLA engemaw zat an nei ngei dawn tih a chiang chho tawh tih sawiin, sawrkarna siamtu zinga tel ngei an tum tih pawh a sawi a, Serchhip bial atanga thlan tlin a nih chuan bialin takin hmasawn-na a hmu dawn a ni a ti a, Serchhip bialtu MLA chuan kum 2018 inthlan hma leh 2021 bye-election-a thil tam tak a tiamah tihhlawhtlin pakhatmah a nei lo tih sawiin, khang a thutiam zawng zawng tihlawhtling theitu chu central sawrkar a ni a, MLA-a thlan tlin a nih chuan central sawrkar hmanrua tur nih thu a sawi bawk.

K.Vanlalruati chuan BJP chu Kristiante an hlauhawm loh tih sawiin, Kristiante tan an hlauhawm tih chu Congress party propaganda mai mai a ni a ti a, tuna central sawrkar BJP kaihhruaiah hian Kristian minister-te pawh dah an ni a, BJP hruaitute zingah Kristian tam tak an awm tih a sawi a, Kristian tamna Nagaland leh Meghalaya-ah pawh sawrkarna siamtu-te zingah BJP an tel a, he state pahniha Kristiante an chêp phah lo a, chêp a hnekin hmasawnna nasa tak an dawng zawk a ti a, “Kristian ni chunga MNF te, Congress te, ZPM te i ni thei ang chiah khan Kristian ni chungin BJP i ni thei a ni,” tiin, tunah rih chuan BJP-a inpe kher tur pawhin tumah a sawm lo a, amah vote mai turin a sawm tih a sawi a, Serchhip biala rawn din mawl mai mai a tum lo tih sawiin, engemaw hnutchhiah ngei a duh tih a sawi bawk.

Uniform Civil Code (UCC) chungchang pawh sawiin, hei hian tribal-te a huam dawn lo tih sawiin, sawrkar laipuiin UCC hman a duh chhan ber chu Muslim hmeichhiate dinhmun hnuaihnung lutuk chawikan nan a ni tih a sawi a, Manipur buaina pawh Hindu leh Kristian sakhaw inkara buaina a ni lo a, hnam leh hnam, Meitei leh tlang mite inkara buaina a ni a ti bawk.

K.Vanlalruati hi Serchhip District BJP president Zadingliana, Serchhip Block president Remtluanga leh Gen. Secretary Thiang-hlima bakah BJP hruaitu thenkhatten an tawiawm a ni.

