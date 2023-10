Party behchhan lo-te kuta rorelna kan hlan ngam a hun tawh:Lalawmpuia Renthlei

Kumin MLA inthlanpui neih tura Serchhip biala Independent candidate Lalawmpuia Renthlei chuan Party Politics hi inbumna leh hleih nei taka rorelna, Pathian thu nena inmil pakhatmah awm lohna, Kohhran, khawtlang ṭhendarhtu a ni, tiin, kumin inthlanpui neih turah hian party behchhan lo Independent candidate sawrkarna siam khawp an awm a, heng mite kuta rorelna hlan ngam hi a hun tawh a ni a ti.

Nimin khan Lalawm-puia Renthlei hian Serchhip Press Club-ah thuthar lakhawmtute kâwmin he thu hi a sawi a, Lalawmpuia Renthlei chuan politics-a a zin kawng sawiin, kum 2005 hma lam chuan sawrkarna chelhtu party-ah a lo inhmang ve tawh ṭhin tih a sawi a, mahse a thiam ve loh avangin rei a inhmang lo a, amaherawhchu Pathian thu nena insuihfinin, ram leh hnam, Kohhran thlenga veina chuan a rilru a luahkhat chhoh zel avangin kum 2008 MLA inthlanah khan ram veina thu au chhuahpui tumin nomination paper a la chhuak zet a, mahse a ngam ngang loh avangin a tihhlawhtling ta lo tih a sawi a, “Kum 2013 election alo thlen leh chuan ka huphurh hle mai a, mahse ka chaklohna leh rinhlelhna te hretu chuan min ti chak a, bial 2 laiah ka ding ta a. Kei mi rinhlelh hmang finfiah nan Genesis 6:3 a kum 120 a rawn sawi hmangin ka vote hmuh zat tur min fiah tir nghe nghe a ni,” tiin, hemi kum hian vote 120 a hmuh thu a sawi.

“Kum 2018-ah chuan ka thinlung ang pu mi ti mai ila, mi tam tak an lo chhuak ta a. MLA Electionah khan ke kan pen ho ta,” a ti a, “Kum 2023 alo nih phei chuan tlangtin mual tinah, Pathian ram thlen ṭulna avangin an au chuah chuah ta a. Kan ram leh hnam hi Pathianin engemawti zawng takin buatsaih a tum tih a chiang a, chuvangin ram mipui, Kohhran ho te kan harh a hun takzet a ni,” a ti.

2023 MLA Election-a a lo lan ve lehna chhan pathum sawiin, Sam 22:28 ziaka mi angin Ram hi Lalpa ta a ni a, ram neitu duh dana rorel a la ni lo a, ra neitu duhdana rorel a nih theih nan leh Party Politics hi inbumna leh hleih nei taka rorelna, Pathian thu nena inmil pakhatmah awm lohna, chhungkua, Kohhran, khawtlang thendarhtu a nih avangin; hetiang hi Serchhip Bial chhung leh Mizoram pumah a thlen tawh loh nan,” a ti a, “Zofate (Mizoram) hi Pathianin khawvel tana êng ni tura a thlan a ni a, chumi atan chuan Serchhip District hi Mizoram tana hmun pawimawh tur a nih avangin chumi lo buatsaih tur leh hmasawnna rotling ṭha a thlen theih nan, Bial chhung mi ngei hi kan mamawh a nih avangin,” a ti a, “Lal ram dang, Pathian Lal ram nilo, Hindu lal rama siam tumna, Bharatiya Janata Party hmanga hmalak mek dodal a, hneh theitu tur, Pathian Lal ram sawrkar buaipuitu leh autute kan nih avangin, a paitu leh veituin nau a hrin a ngai a ni,” a ti bawk.

Ram siamṭhatna tur atana ngaih pawimawh a tarlan zingah Social, Economic & Moral reform te, Land reform te, Administrative reform leh Political Reform-te a nih thu a sawi a, Bial chhung tana tihmakmawh tur nia a ngaih pathum sawiin, “|halaite suattu leh vantlang nun ralṭia min siamtu ruihhlo – No 4 leh a kaihhnawih dan chah beihpui thlak nghal a ni ang,” a ti a, “MLA Fund hi viltu – Village Level Development Committee hmanga hmasawn nana hman ṭhin a ni ang” tiin, “Serchhip Bial chhung Thenzawl chu Mizoram tana hmun pawimawh tur (Airport changtlung tak, international level Airport thlenga awm theihna tur)lo buatsaih ngai leh hmalakna tur tam tak a awm avangin, in enkawlna hranpa an neih theih nan hmalak a ni ang,” a ti bawk.

Thuthar lakhawmtute zawhna chhangin, Lalawm-puia chuan Rev.Dr. Zaichhawna Hlondo kaihhruai, Lalpa Chhiahhlawh Intel-khawm aṭanga bawm hung tur zingah a hming puan tel ni lo mahse an thu ken erawh a inan thu a sawi.

