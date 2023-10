UCC kalpui turin BJP-in State 3 chiah an mamawh tawh:John Siamkunga, ex-MLA

Nimin khan political party pathum – Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC), Zoram Nationslist Party (ZNP) leh leh Peoples Conference (PC) Party-te thawhhona, Mizoram Secular Alliance hruaitute chuan Serchhip Press Club-ah Press thuthar lakhawmtute an kawm a, he huna thusawitu John Siamkunga, ex-MLA chuan BJP chuan tun dinhmunah Lok Sabha-ah MP 332 nei mekin Uniform Civil Code (UCC) hmang thei dinhmun-ah a ding deuhthaw tawh a, ram chhung zawng zawng hnam chi hrang hrang khawih tur a nih avangin tuna state awm zawng zawng zatvein an pawmpui a ngai a, tunah hian 11 chu an thuhnuaia dah theih an nei a, tuna state 5 inthlang turah hian 3 a neih belh chuan UCC hi hmang thei nghalin sakhaw zalenna pawh khawih nghal thei dinhmunah an ding a, a hlauhawm em avangin state 5 inthlang turah hian state 3 an neih belh lohna tura che chhuak an nih thu a sawi.

John Siamkunga chuan Congress-in central-a sawrkarna a chelh lai khan tuna BJP ang hian seat an ngah zo lo a, UCC hman a nih hnua BJP sawrkar loh huna sût leh tur chuan member hmun 3-a ṭhena hmun 2 neih a ngai dawn a, chumi nei tling tur chuan thil huphurhawm leh theih loh tluk a ni a, tun hi a ven hun ṭha ber a ni a ti bawk.

A sawi zel naah John Siamkunga chuan India ramah Party lian tak pahnih inṭhenah hian BJP chuan Hindu lalram din a tum laiin, Congress chuan sakhaw zalenna a duh thung tih a sawi a, BJP chuan an lal ram zauh an tumnaah state danga a tih dan ṭhin angin Mizoramah pawh Congress ni lo, tualṭo party pahnih MNF leh ZPM-te chu an rawn hmang dawn tih sawiin, MNF leh ZPM vote-tute chuan in-directin BJP an vote a ni a ti a, state inenkawl nan 40% zet chu Central grand in Aid-ah a innghat a, chumi hmuh loh hlauh vang chuan INC ni lo political party dangte chuan central BJP thu an hnial ngam dawn lo a ti bawk.

PC Party president, Vanlalruata pawhin thu sawiin, India rama sawrkar mek BJP leh state hrang hrang hranga an thawhpuite hian kan ram himna an tiderthawng mek a ni a ti a, BJP thil tum ber chu India ram Hindu lalram a siam a ni tiin, Mizoramah tal chuan hindu lalram hi din a nih loh nan MPCC, PC Party leh ZNP te chuan thawhhona an siam ta tiin, an tum ber chu BJP leh an thurual puiten India rama Hindu lalram an din tur danchah a ni tiin, tanpui tur in a thei apiang an sawm tih a sawi a, kan hma lawka MLA inthlan lo awm tur chu a pawimawh thu sawiin hindu lalram din tumna leh din duhlo te indona a ni a ti.

ZNP President H.Lalrin-awma pawhin he hunah hian thu sawiin MLA inthlan lo awm turah candidate neilo mahse Congress Party Candidate zawng zawngte chu an aiawh a candidate anga an ngai tih sawiin, tualṭo party-ten BJP hmalakna dodal tak tak turin awmzia an nei phaklo a, a do thei leh vaw-thla theitu awmchhun chu Indian national Congress an ni tiin Congress Party an thlawp tih a sawi bawk.

