Serchhip District Expenditure Observer-in Expenditure Monitoring team-te meeting a neihpui

Mizoram MLA inthlanpui neih tura political party hrang hrang candidate-te inthlan kaihhnawiha an sum senso viltu tura din Expendirture Monitoring-a a taka thawktu tur team hrang hrangte chu Election Commission of India (ECI)-in Serchhip District chhung Constituency pathum vil tura a ruat Expenditure Observer Umesh Chandrakant Phade, IRS, chuan Inrinni khan Serchhip DC Conference Hall-ah ko khawmin, meeting a neihpui.

He hunah hian Expenditure Observer chuan election felfai, dik leh thianghlim a awm theihna turin MLA candidate tinte inthlana senso chuan cheng nuai 28 a pel tur a ni lo, tih a sawi a, Election Commission of India-in inthlan senso a bithliah chhan ber chu party lian leh hausa zawkte leh party tenau leh sum nei tlem zawkte pawhin inthlanah intluktlang thei ang bera an inkhin theihna tur hmanrua a ni, a ti a. ECI chuan campaign-na atan sum sensote uluk taka vil zui turin team hrang hrang a din a, chung team hrang hrangte chuan an hna uluk leh taima takin an thawk tur a ni, a ti a, Observer chuan mahni hna pawlawh taka thawk an lo awm a nih chuan an chungah action lak a nih tur thu a sawi bawk.

Umesh Phade chuan team hrang hrangte inpuah-chahna leh an nitin hna-thawhte a zawt a, harsatna an tawhte leh hmalak belh ngaite a sawipui a, thu zawhfiah duh leh hriat duh an neih chuan englai pawha amah an biak pawh theih reng tur thu a hrilh bawk.

He meeting hi Election Expenditure Monitoring Nodal Officer HD Lalpek-mawia’n a kaihruai a, District Election Officer (DEO) David Lalthan-tluanga’n kalkhawmte inhmelhriattirna hun a hmang a, Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Accounting Team, Flying Squad, Static Surveillance Team, Assitant Expenditure Observer te, Excise Team leh Media Certification and Monitoring Committee member-te he meeting ah hian an tel a ni.

Serchhip District chhunga Assembly Constituency pathum 26-Serchhip AC, 27-Tuikum AC leh 28-Hrangturzo AC vil turin Election Commission of India chuan Umesh Chandrakant Phade, IRS a ruat a. Sawrkar official te, political party te, candidate leh mipui mimir, inthlan senso kaihhnawiha zawhna neite chuan phone number 8731864197-ah Expenditure Observer hi biak pawh theih a ni.

Share this: Facebook

X