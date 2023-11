Serchhip biala MLA Candidate-te dinhmun

K.Vanlalruati (BJP): Kum 45 mi niin, Ngalchawm, Mamit District-a chêng a ni a, 3-Mamit AC-a vote nei a ni a, pasal leh fa a nei lo a, kuta kawl lai sum ₹ 2,00,000/- neiin, Bank Account pakhat a neihah ₹11,08,980/- a nei a, lirthei leh in leh lo neih a nei lo bawk a, loan puk a nei lo a, a sum hmuhna chu a sumdawnna aṭangin a ni a, kum 2000 khan BA English a pass a ni.

R.Vanlaltluanga (INC): Kum 49 mi niin, Bethlehem Veng, Aizawla cheng a ni a, 26-Serchhipah vote a nei a, a nupui leh chenpui dang pathum a nei a, kuta kawl lai ₹ 5,000/- neiin, bank account 8-ah ₹14,53,492.33 leh fixed deposit-in hmun 2-ah ₹ 98,98,266/- neiin, a vaia bank account-a a neih hi ₹113,51,758.33 a ni a, HDFC bank-ah mutual fudn cheng nuai 33 leh ICICI-ah Mutual Fund cheng nuai 9 bakah LIC-ah ₹ 7,83,504/- a nei a, lirthei Scorpio S11, Hyundai Grand i10 Sports, TVS Ntorg neiin, rangkachak ṭhi ₹80,000/- man hu leh rangkachak zung bun pahnih ₹ 70,000/- man hu a nei a, hei bakah hian damdawi dawr, Carmel Pharmacy cheng nuai 130 man hu a nei bawk a, moveble assets a neih zawng zawng hlut zawng hi ₹3,17,37,641/- a ni a, a nupui hian moveable assets ₹ 52,28,127/- neiin, hetah hian Zion Street-a Tualvungi Store cheng nuai 50 man hû a tel a, a chengpui dang pathum hian bank account nei lo mahse LIC policy ₹4,44,612/-, ₹ 4,91,969/- leh ₹4,91,372/- man an nei hlawm a ni.

Thlai chinna ram a nei lo a, inhmun LSC erawh Aizawlah 5 leh Thenzawlah 7, a vaia cheng nuai 180 man hu neiin, a nupui pawh hian LSC Aizawlah 5 leh Thenzawlah 1, a vaia cheng nuai 120 man hû a nei bawk. A sum lakluhna hi a sumdawnna aṭangin a ni a, a nupui pawh hi sumdawng bawk a ni. Loan ba a nei lo a, ani hian kum 1999 khan Hrangbana College aṭangin BA a pass a ni.

J.Malsawmzuala Vanchhawng (MNF): Kum 43 mi a ni a, Zemabawk Galilee Veng, Aizawla cheng niin, 13-Aizawl East-I huam chhunga vote nei a ni a, a nupui leh chenpui dang 4 a nei a, Police leh court-ah thubuai a nei lo a, Affidavit-a a lan danin, kuta kawl lai ₹ 50,000/- neiin, bank account 5-a a sum neih belhkhawm chu ₹10,44,552.29 a ni a, Ignis car leh Scooter pakhat ve ve neiin, a rosum laksawn theih (movable assets) zawng zawng hlutna hi ₹ 19,04,552.29 a ni a, a nupui hian rosum laksawn theih ₹22,692.39 hu a nei a, a chenpui zinga pahnihin bank account an nei a, pakhat zawk hian bank account-ah ₹ 2297/- leh Scooter Grazia neiin, a thil neih hlut zawng hi ₹1,12,297/- a ni a, pakhat zawk hian bank account-ah ₹ 1,001/- a nei a ni. Ani hian in leh lo a nei lo a, HDFC Bank aṭangin personal loan ba 2,10,212.09 a nei a, a sum lakluhna hi sumdawnna aṭangin a ni a, a nupui hian hnathawh a nei lo a ni. Zirna lamah chuan kum 2001-ah Govt. Hrangbana College aṭangin BA a chhuak a, kum 2009-ah IGNOU aṭangin Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGJMC) zo lehin, kum 2018-ah Govt. Aizawl law College aṭangin LLB a zo bawk a ni.

Lalduhoma (ZPM): Kum 73 mi niin, Chawlhhmun, Aizawlah a cheng a, 15-Aizawl West-I huam chhunga vote nei a ni. A nupui bakah chenpui dang 3 a nei a, Police leh Court-ah thubuai a nei lo a, pawisafai kuta kawl lai ₹ 5,00,000/- neiin, bank account pathuma pawisa a neih belhkhawm chu ₹54,07,838.07 a ni a, hei bakah hian fixed deposit ₹ 30,00,000/- a dah bawk a, a nupui hian bank account pahnihah ₹3,30,358.63 a neih bakah Post Office-ah ₹ 7,35,130/- a nei bawk a, a nupui sum neih belhkhawm hi 10,65,488.03 a ni a, Lalduhoma hian Renault Duster leh Maruti 800 car neiin, moveable assets a neih hi ₹ 1,03,22,738.07 a ni. Sihhmuiah Periodic patta 3 leh Kanghmunah pakhat neiin, Chawlhhmunah LSC pathum a nei a, RCC building pakhat leh Assam Type building pakhat a nei bawk a, a in leh ram neih hlut zawng hi ₹300,00,000/- man hu a ni. Mizoram Legislative Assembly Secretariat aṭangin Housing loan principal ₹ 15,22,800 leh Housing loan Interest ₹21,54,483/-, a vaiin ₹21,54,482/- bâ a nei mek a ni. A nupui leh a faten sum lakluh an nei lo a, amah hian MP leh MLA pension hlawh leh a huan aṭanga a thar chhuah chu a sum lakluhna a ni a, kum 1976 khan NEHU hnuai aṭangin BA a pass a ni.

Lalawmpuia Renthlei (Independent): Kum 41 mi niin, Serchhip Hmar Venga cheng a ni a, 26-Serchhipa vote nei a ni bawk. A nupui leh a fate pathum nen an chengho a, police leh court-ah thubuai a nei lo a, sum hi kuta kawl lai ₹ 70,000/- neiin, bank account 4-ah ₹1,62,174/- a nei a, lirthei Scorpio neiin, movable assets a neih belhkhawm hlutna hi ₹ 20,32,174/- a ni a, a nupui movable assets neih hlutna hi ₹32,000/- a ni bawk. Thlai chinna ram nei lovin, inhmun LSC pakhat a nei a, a hlutna hi cheng nuai 80 hu a ni. Loan puk a nei lo a, a sum lakluhna hi a sumdawnna aṭangin a ni a, a nupui hian hnathawh a nei lo a, zirna lamah kum 1996 khan MBSE hnuai aṭangin HSLC a pass a ni.

Ramhlun-Edena (Independent): Kum 53 mi niin, Falkland VC Road, Aizawl-ah a chêng a, 13-Aizawl East-I huam chhunga vote nei a ni. Nupui fanau a nei lo a, a laka Police leh court-a thubuai ziah luh a awm lo a, Affidavit-a a lan danin, kuta kawl lai ₹ 500/- neiin, bank account pakhat a neihah ₹1000/- a nei bawk a, ani hi tun ṭum Mizoram MLA inthlanpui neih tura candidate zinga sum nei tlem ber a ni a, insurance emaw in leh lo leh lirthei emaw pawh a nei lo a, loan puk lai a nei lo bawk a, a sum lâkluhna chu sumdawnna (business) a ni a, zirna lamah chuan kum 1996 khan BVM Engineering College, Gujarat aṭangin Bahcelor of Engineering a pass a ni.

(Candidate-te dinhmun hi an nomination affidavit aṭanga lak chhuah a ni a, diklo a awm a nih chuan editor hriattir nise)

Share this: Facebook

X