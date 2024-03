Khawvel hmun dang rualin Serchhipah World Water Day 2024 hman a ni

Nimin khan khawvel hmun dang rualin Serchhipah pawh PHE Department buatsaihin World Water Day 2024 hman a ni a, James Lalnithanga, Addl. DC Serchhip chu khuallian a ni.

New Serchhip YMA Hall-a World Water Day hmanna inkhawmah hian khuallian chuan thu sawiin, kumina World Water Day thupui ‘Inrem nan Tui’ (Water for Peace) tih chu a thûk hle tih sawiin, kan tui hna a kâm chhoh zel avangin khawvel mithiamten indopui a lo chhuah leh chuan tui inchuhna vang a nih an rin thu an sawi thute a sawi lang a, tun dinhmunah chuan Serchhip chu kan vannei a, tuiah harsatna em em kan la neih loh laiin Mizoram khawpui dangte tui tlan lai a kang thu hriat tur a awm fo tawh tih a sawi a, hei vang hian tui humhalh chu a tul tawh hle tih a sawi a, mihring hriselna atana tui tangkainate sawiin, hriselna atana hman tum turin kalkhawmte a chah a ni.

He hun kaihruaitu Er. Isaac Lalchhuanmawia, Sr. EE, PHED chuan World Water Day lo chhuah dan leh, tui harsatna vanga ram leh ram bakah Mizorama khaw thenkhatte pawhin innghirnghona an lo neih phah fo tawh thu sawiin, Serchhip tui tlan ber Tuikum lui tui chu data an lakkhawm atangin kumtinin tlem lam a pan zel tih a sawi a, an chhût danin tuna Tuikum lui tui hian kâm lam pan lo se chuan kum 2050-ah pawh Serchhip mipuite mamawh khawp a la awm thei dawn tih a sawi a, amaherawhchu Tuikum tuiin kâm lam a pan zel avangin tuihna humhalh lama tan lak a tul thu a sawi bawk.

Er. HL Thangvuta, SDO, PHED, Tlungvel chuan kumina World Water Day thupui chungchang sawiin, khawvel hmun hrang hranga tui vanga buaina thlengte sawiin, tui hna tlem leh kangchat vanga harsatna thleng leh, kan hmabaka harsatna lo thleng zel thei te, tui hna tihpunna atana tan lak dan turte a sawi bawk.

Kawlthuama, President, Sub-Hqrs. YMA Serchhip pawhin thu sawiin, mihring tana pawimawh tui chu inremlohna atana hmang lo a, inremna atana hman a tul tih a sawi a, Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, PHED, Serchhip chuan lawmthu sawiin hun a khâr a ni.

He hunah hian Samuel Lallawmzuala, District Coordinator kaihhruaiin World Water Day puala intihsiak an buatsaih – Slogan Mizo leh English-a inphuahsiak leh Short Documentary/Reels insiamsiak lawmman dawngtute hnenah lawmman sem a ni a, hei bakah hian WATSAN Committee thawk \ha lawmman pawh semin, Chhuanthar Tlangnuam, Baktawng chu pakhatna niin, pahnihna chu Vanchengte an ni a, E.Lungdar chu pathumna an ni a, nimin vek khan Aizawl Vanapa Hall-a World Water Day hman-naah Chhuanthar Tlang-nuam hian state level-ah lawmman pahnihna dawngin, Vanchengte hian lawmman pathumna an dawng bawk.

Lawmman dawngtu dangte:



He hunah hian Department hrang hrang hotu te, Sub-Hqrs. YMA hruaitute leh chanchinbumite an tel a ni.

Hun hman zawhah hian World Water Day Rally Serchhip khawpui chhung hmun hnih – New College Peng a\anga Sihphir Veng thleng leh, IOC Veng a\anga Bilzel thlengin kawng zawh huaihawt zui niin, kawng-zawhtute hian tuikhur tihfai hnatlang an nei zui bawk.

