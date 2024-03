MCPA Serchhip District Hqrs.-in General Conference hmang

Mizoram Civil Pensioners Association (MCPA) District Headquarters Serchhip chuan nimin khan General Conference hmangin, Serchhip District Bawrhsap David Lalthantluanga chuan khuallian niin a hmanpui a, kum 2024-2026 chhunga an hruaitu tur an thlang nghal a ni.



Serchhip Kawnpui VC Hall-a MCPA General Conference hmannaah hian khuallian chuan Pensioner-te chu a ngaih pawimawh thin thu leh hun pawimawhahte pawh sawmna pek zingah an tel thin thu a sawi a, he hunah hian an member boral mi 45-te sûnna hun hman a ni a, an member kum 80 chung lam, mi 100 hnenah chawimawina Rs.500 theuh an hlan bawk a ni.

Chawhnu lamah MJA Serchhip District kaihhruainain kum 2024-2026 hruaitu thar thlanna hun hman a ni a, President-ah Lalzuiliana, Serchhip North Branch; Vice President-ah H.Lalliana New Serchhip Branch; Secretary-ah R.Lalhnuna Chhiahtlang Branch; Asst. Secretary-ah PC Kapliana Serchhip North Branch; Treasurer-ah RL Sangliani Serchhip North Branch leh Fin. Secretary-ah Lalhmun-sangi Serchhip South Branch-te an thlang a ni.

