Tripura tlawhtu MJA member-te lo kir

MJA Member 15-ten India rama Rubber thar chhuak hnem ber dawttu Tripura an tlawh a, Zirtawpni khan Aizawl an lo thleng leh.

Tripura ah hian kum 1963 atangin Rubber hi an ching tan tawh a, Rubber hi sum channg thlai an chin pawimawh ber a ni a, ram chhungah Kerala tih lo-ah chuan Tripura hi rubber tharchhuak hnem ber leh ching tam ber an ni a, Tripura state pumah ram 85453.63 hectares-a zauah chin a ni a, chhungkaw 1,00,000 chuangin rubber hi an ching a, MJA member-te hian kar kalta Nilaini khan Bodhjungnagar-a Rubber sawngbawlna hmun an tlawh a ni.

Rubber kung hi chin atanga kum 7 na vel ah a hnai theih a, kum 40 chhung vel hnai theih niin hnai a lak theihloh hnuah a kung te hi Furniture atan hman zui thin a ni.



I&PR Department tirhin kar kalta Thawhlehni atanga Ningani thleng khan MJA member thenkhatten Tripura hi tlawhin, Tripura an cham chhung hian Rubber chinna hmun te, Indo-Bangladesh Border a Integrated Check Post te, Tri-pura State Capital Agartala bul Charipara a Internationa Railway Station te, Tripura State Meuseum te, Bodh-jungnagar-a Industry hmun te leh Mau (Bamboo) sawng-bawlna hmunte an tlawh bakah, Agartala-a Mizo awmte leh Tripura Journalist thenkhatte bakah Tripura Information & Cultural Affairs Deptt.-te nen inkawm-hona hun an hmang a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related