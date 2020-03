Coronavirus su turin Mizoram kawng tinrengin a inbuatsaih:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan hripui hlauhawm tak Coronavirus, Mizoramin lo su ve turin kawng tinrengin an inbuatsaih a, a pawimawh ber chu khauh taka hmalak a ni a, hei hian tihsual a veng a ni a ti.

Chief Minister hian nimin khan radio leh TV kaltlangin mipui hnenah thuchah a sawi a, mipuite himna atana sorkar hmalakna ah CRPC Sec 144 awmkhawm phal lohna puan hial a ni tawh a ti a, sawrkar pawh inkokhawm lo turin a inruahman a, task force hrang hrangah political party leh NGO-te tel ni se tia rawtnate pawh a awm chungin, MLA ringawt inkoh khawm pawh thil tih chi a ni tawh lova, rawtna leh thurawn hrang hrangte chu a tam thei ang bera telephone hmanga siam ni se, hemi atan hian sawrkar pawh a inhawng reng a ni a ti.

He coronavirus bei tur hian India sawrkar a chet hmain, Mizoram chu a lo che hman tawh a ni a ti a, hemi avang hian harsatna pawh an tawk ngei a, amaherawhchu sut kuak theih loh khawp a harsatna lian a la thleng lo a ni a ti.

Chief Minister chuan Mizoram pawna Mizote himna an ngaihven reng tih sawiin, Mizoram House hrang hrang a be pawp tawh a, harsatna tawk an awm loh thu leh Kolkata ah chuan mi 14 vel an tangkang thu hrilh a ni a, heng mite pawh hi a ṭul angin DRC leh RC-ten an buaipui dawn tih an hrilh niin a sawi a. Lok Sabha MP C Lalrosanga pawhin theihtawp a chhuah a, phai lama tangkangte a ngaihven reng a ti a, Rajya Sabha MP Ronald Sapa Tlau pawhin theihtawp a chhuah zui zel a ni a ti bawk.

Chief Minister chuan state chhung hmun hrang hranga thlai chhe mai turte lâka semchhuah dan tur ngaihtuah mek a ni a ti a, State Level Task Force hnuaiah Supply Committee din mek a ni a, buhfai sem darh dan tur te, thlai leh chawhmeh leh ration supply te, phai lam aṭanga lo kal te, Mizoram chhunga zikhlum, an tam leh thildang lakkhawm theih loha awm mek, lakkhawm dan tur leh mipuiin an lei theih dan tur ruahman chu hna pakhatah an nei dawn a ti.

Tun dinhmuna hmanraw pui ber Local Task Force an ni a, nitin mamawh lei thuah remruatna an siam thei a, anni hian wholesale-naa lak tur emaw, mahni veng leh khaw chhunga zawrh chhawn tur lakna kawngah in chuh buai leh in chim huk turin remruatna an siam ang a ti a ni.

Task Force hrang hrang te lawmthu a hrilh nghal a, Local, Dist leh State level task force te tan ṭawngṭaisak turin mipuite a sawm a ni.