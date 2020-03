MZP-in Zophaia Mosolman biak in sak chhunzawm tumna thiahsak

Nimin khan Mizo Zirlai Pawl (MZP) hruaitu ṭhenkhat chuan Bairabi, Zophai hmuna Mosolman Biak In sakah hma thar lak a ni tih hriain a hmunah an tlawh a, slab chhunna tur atana an dona siam tharte chu an ṭhiahsak.

MZP Gen. Hqrs.-in nimina thuchhuah an siamah chuan Bairabi, Zophai hmuna dân lova Mosolman Biak In sak, hun rei tak an chawlhsan tawh chu tunhnaiah hmathar lâk a ni tih hriain a hmunah an tlawh a, MZP chuan hetiang thil a thleng hi an hrethiam lo hle tih an sawi a, a hmunah hian Lalnunmawia Pautu, General Secretary hovin MZP Hqrs, Kolasib leh MZP Sub-Hqrs, Bairabi hruaituten an enfiah a, hmathar an la ngei a ni tih hriat a nih avangin leh slab chhûn tuma a dona tur an lo siam thar chu ṭha ti lovin ṭhiahsak an ni tih an tarlang a, sa chhunzawm tawhlo tura hrilh nghal niin, an tilui a nih chuan helai vênghim tur hian MZP chuan tih hreh engmah a nei dawn lova, ram humhim tur leh a ṭul anga che chhuak turin MZP chu engtiklai pawhin a in ralring reng a ni, an ti.

MZP chuan Mizoram Police-te awm lai renga, Assam lamin hmathar laa hna an thawk ṭhin chu mak an ti hle tih an sawi a, helai hmuna Mizoram Police duty-te pawh hna chhunzawm tumna a awm a nih chuan lo dang ve tawh turin an ngen nghal a, Mizoram sawrkar thuneitute pawh ram venhimna kawngah chak zawka hma laa tun aia ramri ngaihvena, vei chhunzawm turin an phût tih an sawi bawk.

Niminpiah khan Kachurchol Masjid Committee-in Zophai-a Masjid an sak chungchangah hian Bairabi police station-ah meeting neih a ni a, hetah hian Kolasib SDO (Sadar) hovin, Kolasib Addl. SP, Bairabi PS OC, Bairabi VC member-te leh Masjid Committee aiawh mi 4-te an tel a, he meeting-ah hian Masjid Committee-te chu an hnathawh chu nikum-a Kolasib DC leh Hailakandi DC-te inbiaknaa thutlukna an siam angin DC leh DC an indawr hma chu an hnathawh chhunzawm chu tawpsan tura hrilh an ni a, Masjod Committee pawhin hei hi a thuphungin rem an ti a, amaherawhchu helai chhehvela Muslim-ho nawrna avangin an hna hi an lo chhunzawm leh avangin MZP chuan an ṭhiahsak ta tih an sawi a ni.

Nimin vek khan MZP hruaitute chuan Labour Employment, Skill Development & Enterpreneurship minister Lalchhandama Ralte chu a Office-ah hmuin, Mizo ṭhalai hna nei lo ten Skill development Training mumal tak nei a, eizawnna rintlak an neih theih nan hma lakho dan tur an sawipui a. Minister chuan Mizo ṭhalaiten eizawnna ngelnghet an neih theih nana Department hmalakna hrang hrangte lo hrilhin, chak zawk a hmalak an tum dan te leh MZP nen a thawhho a duh thu a lo hrilh a.

MZP chuan Mizoram sawrkar enkawl sikulten hma an sawn theih nana rawtna an neih hrang hrangte an sawipui a, Minister pawhin theihtawp chhuaha MZP rawtna hrang hrangte lo ngaih pawimawh a tum thu leh zirnain hma a sawn theih nana hmalak tum dan te a lo hrilh a. MZP chuan nu leh pa tam zawkten an fate luhtirna tlaka sawrkar sikul an ngaih leh theih nan a ṭul anga hma la turin sawrkar a ngen a, a ṭul anga sawrkar ṭanpui turin MZP chu a inhuam tih sawiin, a ṭul anga zirna siamṭhat kawngah thawhho zel nise an ti a ni.