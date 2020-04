Mumbai Mizoram House-a awmte zingah Covid-19 positive hmuh belh

April ni 13 khan TATA Memorial Hospital-a inenkawl mek Mizo damlo chu COVID-19 a vei tih hmuhchhuah a nih tak avangin Brihanmumbai Municipal Corporation hmalaknain health lama thawktuten a vei hmuhchhuah tak awmna Mizoram House dormitory-a awmte leh Cancer vei midangte nasopharyngeal swab sample 20 test turin an la a. Sample test result hi vawiin April ni 18 ah hian hriat a ni ta a, vanduaithlak takin mi pathumin an vei tih hmuhchhuah a ni ta a. Heng positive hmuhchhuah tharte hi mipa pahnih leh hmeichhe pakhat niin cancer vei pahnih leh anmahni awmpuitu pakhat an ni.

Chanchin hriat a nih veleh Mizoram Sawrkar Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan vawiin khan Maharastra Sawrkar Health Minister Rajesh Ankushrao Tope chu phone-a be nghalin heng damlo hmuhchhuah thar pathumte hi a rang thei ang bera buaipui turin a ngen a, he ngenna hi ngaipawimawhin COVID-19 enkawlna damdawi in Seven Hills Hospital-ah dah nghal an ni a, tun dinhmunah insawiselna leh harsatna an nei lo a, a symptom pawh a lang lo a ni. Mumbai Mizoram House-a thleng zawng zawng zinga sample la test loh pawh a rang thei ang berin test an ni ang.

Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan engvang chiahin nge Mumbai Mizoram House-a awmten he natna hi an kai tih hriat a ni lova. A vei hmuhchhuah hmasak ber kha a kaidarhtu a ni tih finfiahna engmah a awm lo a, chutiangin midangte aiin amahah a natna a lang chhuak hmasa mai zawk te pawh a ni thei tih mipuiten kan hriat a tha, a ti a. Mi rilru ti na thei tur zawnga social media leh hmundangah tawngkam hmang lo turin mipuite a ngen a, COVID-19 vei te hming, thlalak leh an nihna tilang thei thil social media leh thildangah thehdarh lo turin mi zawng zawng a ngen bawk a ni.

Health Minister chuan Mumbaia Mizoram mi COVID-19 vei hmuhchhuah hmasak ber pawh tun dinhmunah a tha a, a khawsik pawh damdawi in a luh hnu ah a awm tawh rih lova, a khuh pawh a zia bakah a awm pik te a zangkhai a, zan mut that theihloh pawh a nei rihlo tih sawiin ICU a dah ngai lovin General Ward ah a awm a, a pasal pawh test a negative a, tunah hian Salvation Army Red Shield hostel ah a awm mek a ni a ti bawk.

Vawiina thil thleng chungchang Health Minister in a sawi hi zaninah mipuite thlir turin DDK, AIR leh Cable TV ah tihchhuah tum a ni

