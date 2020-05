CM hovin uluk zawka ramri ven dan tur ngaihtuah

Vawiin khan Chief Minister Pu Zoramthanga kaihhruaiin Home Minister Pu Lalchamliana leh Home Department, Assam Rifles leh Border Security Force hotute chuan CM Cabinet Meeting room-ah tun COVID-19 hripui leng mek kara state chhung a him theihna tura international leh inter-state border a venhimna hna kalpui mek thlirhona leh hmalak zui zel dan tur sawihona an nei.



He meeting-ah hian ramri a duty dan phung chu uluk leh awmze nei zawka kalpui a nih theih dan tur sawiho niin, furpui lo thleng tur rilruah dah chungin indaihzai thei ang bera duty-te insemrual dan tur ruahmanna thar pawh siam ni se, an ti a. BSF, Assam Rifles leh Mizoram Police te leh Village Level Task Force duty te chu thawhhona tha zawk an neih theih nana ruahmanna siam nise tia rel a ni bawk.



Chief Minister chuan tuna hripui leng kan buaipui mek hi engtin nge a awm zel dawn kan hrelo a, mahse border ven uluk hi kan chhunzawm zel erawh a pawimawh dawn a ni tiin BSF leh Assam Rifles te chu an duty te uluk leh ngawrh taka ti chhunzawm turin a fuih a ni.



Assam Rifles leh BSF hotute chuan tuna ramri kan tur ven hna kalpui mekah VLTF te thawhpuina chungah lawmthu sawiin, an hmalakna tha an tih thu an sawi a. Duty dan phung inanloh avangte in heng force hrang hrangte inkarah leh local mi te nen inpawh zawka thawhho theihna turin ruahmanna siam tura rawtna chu tha an tih thu an sawi.



Assam Rifles hi Myanmar nena inrina lamah duty in, hmun 50 dawnah company 22 an indah a. BSF hi Bangladesh nena inrinaah duty in, hmun 40 chuangah company 24 an indah bawk a. Heng international border pahnihah te leh inter-state border ah te Mizoram Police leh VLTF te duty bawkin, international border-a VLTF duty zat hi tun dinhmunah mi 1,076 leh inter-state border a duty mi 508 an awm a. Mizoram Police hi COVID-19 atan bik hian Border venhim hna thawk tur te, Law & Order keng kawh tur te, Quarantine Centre venhim hna leh Contact Tracing hna thawk tur te a intirchhuakin, tun dinhmunah heng atan hian mi 2,906 an duty mek a ni.



Vawiin meeting-ah hian Chief Secretary Pu Lalnunmawia Chuaungo; DGP Pu SBK Singh; Home Secretary Pi Lalbiaksangi; DIG, 23 Sector Assam Rifles; DIG, BSF Sector HQ, Mizoram te an tel a ni.

-DIPR