Vawk pul hri leng mek laka him theih nan mipuite hriattur tichhuak

Dr. C. Zarzokima, District A.H. & Vety Officer, Serchhip District chuan tunlaia vawk pul hri leng hlauhawm tak African Swine Fever (ASF) laka kan him theih nan mipuite hriat tur thu pawimawh a tichhuak.

DVO-in mipuite hriat tur a tihchhuahah chuan tunlai hian Assam leh Arunachal Pradesh-ah te vawk pul hri hlauhawm tak African Swine Fever (ASF) nia rinhlelh a leng mek tih a tarlang a, Assam-ah ringawt pawh vawk sanghnih chuang an thi tawh tih tarlangin, he vawk pul hri hi inkaichhawn awlsam tak a nih avangin a len tawhnaa tih theih awmchhun chu vawk awm zawng zawng suat mang vek a ni a ti a. Chuvangin, he hri hian Mizoram a rawn luh lohna tur leh Serchhip District chhunga vawkten an kai lohna turin lo invên lawk a pawimawh tih a tarlang.

DVO chuan ram pawn leh District pawn aṭanga vawk leh vawk aṭanga thil siam reng reng lak luh loh tur a ni tih a tarlang a, Serchhip Bawrhsap in vawk lakluh khapna thupek (vide No. J. 12017/2/2017-DC (SRCP)/330 Dt. 15/4/20) a chhuah chu khauh taka kenkawh a ṭul thu leh chutiang tur chuan khaw tina VC te, NGO te leh Village Level Task Force te pawhin hma an lak a pawimawh tih a tarlang a, hri vei nia rinhlelh vawk damlo leh thi an awm chuan Vety Doctor te leh Field Staff te hnenah report vat ṭhin turin mipuite a chah a ni.

Hei bakah hian Vawk thi reng reng paih mai lovin thûk takah chinai/disinfectant-te nen phum tur a ni a ti a, vawk damlo reng reng hralh/talh/ei tura sawngbawl loh tur a nih thu a tarlang a, Vawk in leh vulhna hmunte damdawi hmanga vawn thianghlim tur leh midang tlawh pawh tir lovin, vawk vulhna hmun dang nen inkal pawh loh tur a ni a ti bawk.

DVO vhuan vawk chaw atan chaw nawi khawn khawm chu natna hrik kai theihna a nih avangin tih loh tur a ni a ti a, loh theih loh a nih erawh chuan uluk taka chhuang so ṭhin tura chahin, Vawk talhna leh puahna ningnawi te felfai taka phum bo tur a ni a ti bawk.