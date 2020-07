District Bawrhsap thar Abhishek Kumar-a’n MJA member-te a kawm

Nimin khan Serchhip District Bawrhsap thar Kumar Abhishek, IAS chuan a pisaah Mizoram Journalist Association, Serchhip-te lengah sâwmin inkawmhona hun a hmanpui.

Kumar Abhishek chuan kum 2016-ah IAS a nih ṭan thu leh kum 2018 October thla aṭanga Mizorama a awm ṭan thu sawiin, CEO Office, Mizoram-ah a awm a, hemi hnu hian West Phailengah SDO (Civil)-in a awm leh a, hemi hnu hian Aizawl District-ah Addl. DC-in a awm leh tih a sawi a, MJA member-te chu lenga a sawmna an ngaih pawimawh avanga lawmthu hrilhin, Serchhip District tana hnathawhna kawngah lungrual taka thawhhopuiah sawmin, District dinhmun an duh apiang a hnena hrilh turin a sawm a ni.

District Bawrhsap chuan Serchhip chu ram ralmuang, mipui inpawhtlang leh boruak nuam tak nia a hriat thu a sawi a. Serchhip district chu ram lailia awm, ziak leh chhiar thiam tamna district, faina kawnga hma la ṭha a nih avanga a ngainat nghal thu a sawi a. Hun remchang a awm phawt chuan district chhunga khuate tlawh chhuah vek a tum thu a sawi a, thuthar lakhawmtuten Serchhip District tana hmalakna tur ruahman a neih an zawh zingah W.Phaileng-a a awm laia a lo tih tawh ṭhin, ‘in khuaah sawrkar’ (Govt at your Village) programme pawh a theih chuan Serchhip District chhungah kalpui ve leh a tum thu a sawi a, he programme a lo kalpui tawh dan chuan thingtlang khuaten awlsam zawka sawrkar department hrang hrangte an dawr theih nan department hrang hrang official-te chuan a ruala thingtlang khuate kal chilhin, thingtlang mipuiten anmahni khua ngeia sawrkar office an dawr theih turin an khuaah office an hawng ṭhin a ni.

He hunah hian Serchhip District MJA President, Kapliana Pachuau chuan District bawrhsap thar hnenah hian chanchinbumiten amah chu an lo lawm thu hrilhin, sawrkar hmalaknaa thawhpui an inhuam thu leh a ṭul a nih chuan a hnung zui tura an inhuam thu a hrilh a, harsatna a awm a nih pawhin an hnena sawi hreh lo tur leh inhrethiam tawn taka thawhho chu an duh ber a nih thu a sawi bawk a ni.

He hunah hian MJA member dangte pawhin an ngaih pawimawh zawng leh hmalakna tur nia an hriatte District Bawrhsap hnenah hian an thlen nghal bawk a ni.

District Bawrhsap tharin MJA member-te a kawmnaah hian K.Saitluanga, MIS, DIPRO, Serchhip chuan a ṭawiawm a, Serchhipa Media dinhmun tlangpui sawiin Serchhip khaw chhungah Daily Newspapers 7 leh Cable TV 3 an awm thu sawiin, District chhungah MJA member 13 awmin, Serchhipah MJA member 10 awmin, Thenzawlah 2 leh N. Vanlaiphaiah 1 an awm thu a sawi a ni.