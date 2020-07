Serchhip pa ziak, Mizo TV Series ‘Rose’ chu Zonet-ah a chhuak tan ta

Mizo TV Series, Serchhip pa, Dr. Zarzosanga S/o PC Lalremsiama, New Serchhip ziak ‘Rose’ chu nizan khan Zonet TV channel-ah a chhuak ṭan ta.

‘Rose’ hi Zonet Original Series a ni a, film leh series siam lama sulhnu nei ṭha tak Leitlang Pictures siam a ni a, Director Mapuia Chongthu pawhin a film siam tawhah chuan a chhuan ber pawl a ni tih a sawi a, fiction niin ‘suspense thriller’ film a ni a, episode pariat a awm dawn a, Thawhlehni leh Ningani zanah tihchhuah ṭhin a ni ang a, zan dar 8-ah Zawlbuk Channel-ah a chhuak phawt ang a, heta en hman lo tan zan dar 9:30-ah Zonet Bawhbelah a en theih leh ṭhin dawn a, Zonet digital platform tv.zonet.in-ah en theihin an dah chhuak dawn a, Digital platform erawh hi chu subscribtion fee awm a ni a, thla khatah `500 chawi ṭhin a ngai dawn thung.

Eng lam hawi nge?

Hotel room pakhara ruang chhar chungchang chhuina series a ni a, Police-te’n case an tihtawp hnua chanchinbumi pakhatin a chhui zui dan a ni dawn a, Mizo film danga kan la hmuh ngai lo ang ‘script’ danglam tak kan hmu dawn a, Director Mapuia Chongthu chuan,”Script pathum lai ka hnawl hnuah he script hi ka hmu a, suspense script angah chuan a ṭha ber pawl a niin ka hria. Film making lamah pawh chona lian tak min pe a, theihtawp ka chhuahin ka hria a; a thu pawh kan phawkchhuak nalh viauin hriatna ka nei. Kan film siam tawhah chuan ka chhuan ber pawl a ni,” a ti.

Episode hmasa berah enge lang?

Nizana episode hmasa ber chhuakah hnamdang pakhat chu hotel pakhatah thiin hmuh a ni a, forensic mithiamte leh autopsy report aṭanga police lamin an hmuh danin, midang thah niin an hre lova, hetihlai hian chanchinbumi pakhat chu an pu-in he pa thih dan chungchang chhui zui tur hian a hrilh a, an pu hian chanchinbumi a nih tirha hmeichhe pakhat thi-a chhar, police-te pawhin mahni intihlum nia an ngaih avanga a case pawh an close tawh midang thah a ni tih a chhui chhuah dan a hrilh chin a lang a.

Episode hmasa bera lang chinah script leh acting pawh a ṭha a, en chhunzawm châkawm takin a tawp a ni.