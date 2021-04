An remtihna tel lova nihna pe-ah ZPM puh

Serchhip Block Congress Committee-a Media Cell chuan nimin khan thuchhuah siamin, ZPM chuan Congress, IOC Unit-1 Committee member nilai David Zothanmawia chu titi phunga sawmin, a remtihna la lovin ZPM IOC Unit Finance Secretary ni turin an ruat ringawt niin an tarlang a, amah ngei hian a pawm duh loh thu leh committee-ah pawh a kal duh loh thu a sawi niin an sawi a, hetianga mi khawlai leng mai mai sawm a, an duhna tak tak leh rem tihna tel lova nihna pe a, party-a inthlem luh hi kalphung thar an tih chu em ni? tiin, Unit system duh lo inti hle si a, rem leh rem lova an mi it zawng chanvo pe a, Unit din an hmanhlel hle si chu mak an tih thu an sawi.

Campaign Committee, ZPM General Hqrs in Pamphlet an siamah “Ruling Party-te chuan an hmanraw neih chhun sum leh therhlo an rawn chelek hle dawnin a lang a, lo dawng zel ula, nangmahni erawh inhralh ve lo ang che u” an tih chu a kalphung thar zia lo hle tiin, mipui rilru hruai sualna leh therhlo lâk pawisak loh inzirtirna nia an ngaih thu an sawi a, MPF leh party hrang hrang thawhhona thuthlung bawhchhiatna a ni an ti a, ZPM laka fimkhur turin Serchhip mipuite an chah a ni.