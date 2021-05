Kumar Abhishek, IAS, Serchhip District Magistrate chuan sawrkar thuchhuak anga Silai pahnih aia tam neite hriattur thu pawimawh a tichhuak.

District Magistrate-in hriattirna a tihchhuahah chuan Mizoram Sawrkar Home Department-in ni 7.4.2021-a Notification a tihchhuah angin Serchhip District chhunga Silai pahnih aia tam nei zawng zawng-ten he thuchhuah aṭanga thla 6 ral hmain an silai pathum zinga pakhat chu Licensing Authority-ah emaw, an awmna atanga hnai ber Police Stationah emaw an tung ngei tur a ni, a ti a.

Hetiang a lo nih tak avang hian Silai pahnih aia tam nei zawng zawngten an Silai chu an chhungte hmingin an dah/ hlân chhawng thei ang a. Hemi atan arms license dilna form la chhuakin Licensing Authority hnenah dil tur a ni a. Hemi a nih avang hian silai pahnih aia tam nei zawng zawng ten District Magistrate hnenah dt.31.5.2021 hma ngeiin ngaih ven tur a ni. Hun tiam chhunga ngaih-ven lo te chu Licensing Authority in Arms Amendment Act 2019, hmangin a chhuhsak thei ang.