Lalduhoma karleha lalut turin ngên

ZPM Legislature party chuan Assembly Speaker-in Lalduhoma lakluhna tiam chin awm lova a ṭhulh ta mai chu pawi an tih thu nimin khan thuchhuah siamin an sawi a, kar lehah fimkhur tak chungin, MLA atana la lut ngei tawh turin an ngen nghal bawk.

Serchhip bial MLA by-election-a thlan tlin, Lalduhoma chu ruahmanna hmasaah chuan May ni 5 chhun dar 11 khan MLA-a lak-luh tura ruahman a ni a, mahse sawrkar chuan tunlai hri leng vanga inkhuahkhirhna kalpui lai a nih avangin tiamchin awm lova sawn hlat a nih thu hriattirna a tichhuak a ni.

Hetihlai hian Lalduhoma chuan MLA atana lakluh sawn chhan ama duhthlan-na anga thuthang chhângin, Lalduhoma chuan May ni 3-ah assembly speaker nen an inbiak thu leh May ni 5-a lakluh a nih tur thu hriattir a nih bak speaker nen an la inbiak zui leh rih loh thu sawiin, lakluh a nih hun sawnna order a hmuh leh tawp thu a sawi a, lakluh a nih hun tur sawn chung-changa speaker lakluh a duh lo nia sawi awm chu a hriat loh thu a sawi.