STP-in ramri venhimna atan Vairengte Thalai Pawl hnenah sum an hlân

Serchhip Ṭhalai Pawl-in ramri venghimna atana a ṭula an hman tura an thawhkhawm chu nimin khan Vairengte Ṭhalai Pawl hnenah an hlân.

Serchhip Ṭhalai Pawl-in nimina thuchhuah an siamah chuan Mizoram leh Assam ramri buai leh inkahna hial thleng chu an Serchhip Ṭhalai Pawl chuan thinlung takin a vei tih an tarlang a, ramri vênghim tura Mizoram Police leh Vairengte mipui inpêkna chu an ngai hlu takzet a ni tih lantir nana an remchan anga sum an thawhkhawm hlawm khatna chu nimin khan Vairengte Ṭhalai Pawl hnenah an ṭul leh ṭha an tih anga an lo hman turin an thawn a ni.

SṬP chuan ramria tha thawh ve turin tun dinhmun-ah mi nawlpui tan kal a rem-chang loa an hriat avangin ramri venhimna puala sum thawh duhte tan thawh theih turin ruahmanna an siam zui zel a, mahni remchan ang angte thawh turin Serchhip ṭhalai leh mipuite an sawm a, thawhlawm tling khawm-te hi a remchan dan anga la thawn leh zel turin ruahman-na an siam bawk.

Ramri venhimna atana sum thawh duhte tan Serchhip Ṭhalai Pawl Bank A/c no. 97001469685 (IFSC: SBIN0RRMIGB) Mizoram Rural Bank-ah emaw, G-pay – serchhip@ybl-ah thun theih a nih bakah SṬP hruaitute hnenah sum fai pawhin pek theih a ni.

