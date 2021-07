Football thuthang (21.7.2021)

@ Liverpool-a Jordan Henderson hmalam hun chu a chiang lova, Contract chung-changa England midfielder kum 31 mi an biak-na hi a hlawhchham tawh a ni. (The Athletic)

@ Chelsea chuan West Ham leh England midfielder Declan Rice, 22, chuan anmahni zawm a duh tih an hria a, hemi a hlawhtlin theihna tur hian Chelsea chuan Hammers chu an dawr dawn a ni. (Express)

@ Hetihlai hian Chelsea English winger Callum Hudson-Odoi, 22, chuan Bayern Munich France winger Kingsley Coman, 25, nena thleng a beiseina a tawp hnuah Chelsea-a khelhna hmun chang tura beih a tum. (Sun)

@ Manchester City chuan Sporting Lisbon leh Portugal left-back Nuno Mendes, 19, chu an ngaihven a, mahse a mana an chhiar zat £50m chu pek an tum lo. (Fabrizio Romano)

@ Atletico Madrid chuan an player duh tak, Kieran Trippier, 30, chu Manchester United-in an ngaihven viau chungin an zuar lo tih an sawi a, mahse a chhuak a nih chuan Spanish Club hian Wolves leh Portugal right-back Nelson Semedo, 27, emaw, Napoli and Italy right-back Giovanni di Lorenzo, 27, emaw a thlaktu turin lak an tum ang. (AS)

@ Arsenal chuan Italy midfielder Manuel Locatelli chu Sassuolo-in a mana an chhiar zat £34m pek inhuam mahse Locatelli hian Champions League-a an dinhmun enin Juventus pan a thlang zawk a ni. (Mirror)

@ Barcelona chuan Manchester United leh Netherlands midfielder Donny van de Beek, 24, chu lakluh an duh a, Spanish club hian a manah France defender Samuel Emtiti, 27, pek tel a phal a ni. (Sport)

@ Real Madrid leh France centre-back Raphael Varane, 28, chu Premier League pan turin a inhawng a, Manchester United hian mimal thilah chuan harsatna an nei tawh lo a ni. (Guardian)

@ Napoli neitu Aurelio de Laurentiis chuan Manchester United-in £30m-a Senegal defender Kalidou Koulibaly, 30, lei an dilna chu a hnawlsak, (Gazzetta dello Sport)

