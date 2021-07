Inkhuahkhirhna kalpui chhunga chet lak dan tur Minister hovin sawiho

Health Minister Dr.R.Lalthangliana hovin July ni 24, 2021 thlenga AMC huamchhunga total lock-down leh Mizoram chhung hmun danga inkhuahkhirhna kalpui chhunga chetlak dan tur relho a ni.

Health Minister chuan Total Lockdown puan chhung hian Aizawl khawpui leh Mizoram hmun hrang hrangah Covid-19 hri pui inkaichhawnna chhu chat turin theihtawp chhuah a ngai tih a sawi a, hei hi lockdown kalpui chhan ber pawh a ni, tih sawiin, hetih hun chhung hian Aizawl khawpui huamchhunga hri kai tamna leh pun chakna vengahte sample test runpui (mass testing) neih tum a ni a ti a, TNT, Muanna Veng, Aizawla thla kalta lama mass testing kan neih khan awmzia a nei tha hle a, khami ṭuma kalpui ang khan hma la a ni dawn tih a sawi.

I&PR Minister Lalruat-kima pawhin Covid Appropriate Behaviour ngawrh taka uar lehzual inzirtir turin ṭan lak a nih thu tarlangin, electronic media-te nen pawh ṭan lakho dan tur an relho thu a sawi a, lock-down chhunga chhuan-chham an awm lohna turin Task Force-te mai bakah mipui aiawh tura thlan Minister, MLA, Councillor zawng zawngten a ṭul anga ruahmanna siam zung zung tura beng an chhit tlan reng a pawimawh tih a sawi bawk.

Meetingah hian Covid-19 first wave hun chhung (nikum March thla aṭanga kumin March thla tawp), thla 13 chhungin sample test zat mi 2,53,203 zingah Covid-19 hri kai mi 4476 hmuhchhuah an nih thu leh second wave hun chhung kumin April aṭanga July ni 17, 2021 thleng khan sample 3,02,696 test zingah hri kai mi 22,677 hmuhchhuah an ni a. Covid-19 vanga nunna chân hi first wave-ah khan mi 11 awmin tun second wave ah July ni 17, 2021 thleng, thla 3 leh a chanve chhungin mi 110 an awm thu tarlan a ni.

Sample test runpui nei tura sawrkar inruahman dan tarlan a ni a, Sample collecting team (sample laksaktute) indaihlohna phuhru turin volunteers sample la tur Laboratory Technician leh report buatsaihtu tur Data Entry Operator (DEO) mi 50 vel sawrkar leh Aizawl City Local Council Association ṭangkawpin an lakfel tawh thu leh training pawh pêk an nih tawh thu tarlan a ni a, indaih lohna a la awm chuan a ṭul angin sawrkar hnathawkte chhawr an nih dawn thu tarlan a ni bawk.

Covid-19 hri kai tamna veng leh pun chakna veng-ahte mass testing hi rang taka neih a, a thawhkhatna a negative-te chu ni 4 hnuah test nawn leh tur a ni a, a ṭul dan anga zirin serial testing hi vawi engemawzat tih tum a ni.

Sample testna atana hman tur Rapid Antigen Test Kit chu mamawh ang zat a awm thu leh test kit indaih loh hlauhthawnawm a nih loh thu tarlan a ni a, Aizawl pawnah pawh a ṭul dana zirin district thuneituten ruahmanna an siam tur thu sawi a ni.

Tunhnaia Aizawl veng ṭhenkhata mass testing neih tura ruahmanna siamah a veng chhung hruaitute aṭangin remti lo an awm ṭhin tih tarlan niin, tun ṭuma sawrkarin hetianga hma a lak lehna turah hi chuan sawrkar ruahmanna ṭha taka lo thlawp turin khawtlang hotute ngen an ni a, CCC leh CCCC indaih lohna avanga hlauhthawnna awm thei nia lang pawh sawrkarin theihtawp chhuaha hma a lak thu leh engmah hlauhthawnna tur a awm loh thu tarlan a ni.

Meetinga tel MLA 3 – Vanlalhlana, C.Lalmuan-puia leh C.Lalsawivungate chuan sawrkarin mass testing a kalpui tur chu ṭha an tih thu leh CCCC Mizoram-in kan nei chu ramdanga an tih ve theih loh, kan thawh-ho tlanna a ṭhatzia tilangtu a nih thute an sawi a ni.

