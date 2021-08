Kanhmun leh Damcherra inkalpawh phalsak

Mizoram Kanhmun leh Tripura state-a Damcherra-te chu inkalpawh phalna pek a ni.

Hemi chungchanga nimina Mamit DC thuchhuahah chuan heng khaw pahniha sumdawng leh mamawh lamte hi kar khatah ni 2 – Thawhṭanni leh Zirtawpniahte zing dar 10 aṭanga chhun dar 2 thleng an inkalpawh thei dawn a ni.

Hemi hun chhung hian Damcherra aṭanga bazar tura Kanhmun lut duhte chu mpass ngai lovin, thermal screening hmanga endik an ni ang a, symtoms an neih chuan Rapid Antigen Test tih chauh tur a ni a. Chhun dar 2 a ral hma ngeiin Damcherra-ah an kir leh tur a ni a, Kanhmun khaw chhung bâk kal phal a ni lo a, Kanhmun piahlam kal turte chu mpass-ah an in-register hnuah medical screening kalphung pangngai an paltlang a ngai dawn a ni.

Kanhmun aṭanga Damcherra-a bazar turte chu Kanhmun VLTF-ah phalna an la hmasa tur a ni a, Damcherra-a bazar tur hian mi pakhat tan a rei berah darkar 2 hun pek an ni a. Chutihrual chuan chhun dar 2 thleng hun pek an nih angin, darkar 2 a la ral lo a nih pawhin chhun dar 2 rik hma ngeiin Kanhmun-ah an kir leh tur a ni.

He phalna hian ke-a kalte chauh a huam dawn a, hun bituk bawhchhia an awm chuan sawrkar dan dinglai angin, Rs.1,000/- chawitir an ni ang a, Kanhmun an rawn kir hnuah pawh hun bituk bawhchhiate chu screening an paltlang hnuah quarantine tur an ni dawn a, Free movement hun chhunga veivak te reng reng chuan Covid – 19 Appropriate Behavior kaihruaina an zawm tlat tur a ni tih District Bawrhsap chuan a thupekah chuan a tarlang.

