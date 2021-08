Mizoram sawrkarin Lailapura Mizoram lut tur lirthei beih an demna Assam leh MHA-ah thlen

Inrinni tlai khan Silchar Mizoram House-a lirthei tangkhangte chu Assam Police-te venna hnuaiah Mizoram pan tura hruai chhuah an ni a, hetihlai hian Lailapur-ah mi ṭhenkhatin heng lirtheite hi tharum hmangin an lo bei a, lirthei leh a khalhtu te chuan an sahimna zawngin Mizoram House lam an pan leh a, hemi chungchangah hian Mizoram sawrkar chuan Assam Sawrkar leh Ministry of Home Affairs-ah lehkha thawnin, an lungawi lohzia leh venhimna an pek dan an dem thu an thlen.

Nimina Home Department thuchhuah tarlan danin, Mizorama kal tur lirthei, eirawngbawlna gas phur, tuialthei phur leh nitin mamawh phur lirthei/motor 8, Mizoram House, Silchar-a tangkhang mekte chuan SP, Cachar District-in DRC, Mizoram House, Silchar hnenah Driver leh an motor-te venhim a tiam avangin, Inrinni chawhnu dar dar 3:45 vel khan Assam Police, SI pakhat leh Assam Armed Police section khat venna hnuaiah Mizoram an rawn pan tih a tarlang a, venhimna an pek ṭhat loh vanga Lailapura Mizoram lirthei beih an tawk chu Mizoram sawrkar chuan a dem takzet tih an sawi a, nikum October ni 31-ah pawh hetianga venhimna pek ṭhat loh hi alo thlen tawh thu pawh Mizoram sawrkar chuan Assam leh MHA-a an lehkha thawnah hian sawilangin, hetiang ang boruak a thleng leh hi na takin an dem tih an tarlang a, hetiang thil hi thleng nawn leh tawh lo turin Mizoram sawrkar chuan Assam sawrkarah a thlen bawk a ni.

He thil thleng avanga Mizoram sawrkar lungawihlohna chu hriain Assam sawrkar chuan Mizoram lam pan tur lirthei Lailapur-a tangkhangte chu Inrinni zan la la khan an rawn chhuah leh tih Home Department chuan tarlangin, Mizoram House pan leh ta lirthei te chu boruak leh driverte dinhmun azirin Mizoram an la rawn pan ve leh dawn tih a tarlang a, he thil thleng vanduai thlak tak avanga hliam tuar leh lirthei tihchhiatsakte chu Mizoram sawrkar chuan a tawrhpui takzet a, hetiang hi thleng tawh ngai lo se an tih thu an tarlang bawk.

Hetihlai hian Inrinni zan aṭanga nimin tlai dar 5 thleng khan Assam aṭangin Vairengte leh Bairabi kaltlangin lirthei 245 a lo lut tawh a, Vairengte police check-gate kaltlangin lirthei 209 a lo lut tawhin, Hailakandi district aṭangin Bairabi-ah lirthei 36 a lo lut tawh bawk a, lirthei lo lutte hi mipui nitin mamawh phurte a tam zawk an ni.

